Suomalaisia pehmitetään Naton kannattajiksi

Valtamedian omistajat ovat sopineet yhteisesti Suomen Nato-jäsenyyden ajamisesta. Sopimusta ja sen tekopaikkaa ei ole tässä vaiheessa paljastettu, mutta sylttytehdasta ei ole vaikea arvata. Se on mediapooli ja sen sisältöryhmä.

Mediapooli on perustamisensa yhteydessä antanut sisältöryhmälleen valtuudet kriisitilanteissa ”oikeiden uutisten” keskitettyyn välittämiseen ja ”valeuutisten ja trollauksen” torjumiseen. Nyt on päätetty, että Nato-vastaisuuden julkaisu median sivuilla on trollausta.

Suomalaisten pehmittämisen yksi keino on lähes viikoittainen kyselytutkimusten julkaiseminen. Tutkimuksen luotettavuus ja vastanneiden määrä ei ole ollut kummoinen. Tärkeintä on, että Nato-jäsenyyttä vastustavien enemmistö saataisiin pienenemään.

Yhden kyselytutkimuksen tilaaja on MTV. Sen Nato-kysely julkaistiin 26.1.2022. Kyselyn teki Taloustutkimus ja siihen vastasi noin 1000 ihmistä. Otanta ei siten ollut kovin vakuuttava, mutta silti Nato-jäsenyyden vastaajia oli selkeä 43 prosentin enemmistö, kannattajia vain 30 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen oli julkaisun jälkeen innoissaan ja sanoi MTV:n haastattelussa: ”Nyt on varmaan saavutettu sellainen kriittinen piste, että kansalaismielipide ei enää sinällään muodostaisi estettä Nato-jäsenyydelle, vaan nyt tämä on ennen kaikkea ulkopoliittisen johdon käsissä. Kansa alkaa olla pehmitelty Natolle.”

Tuo viimeinen lause pehmittelystä on paljastava. Ja myös se, että kansalaisten mielipidettä ei enää tarvita.

Pehmittelyn takana on koko porvarimedia, joka ei päästä edes Nato-kriittisiä sanomaan mielipidettään. Voimme jo nyt todeta, että sensuurilinja tulee jatkumaan.

Kyselyn tilannut MTV on ruotsalaisen Telian omistuksessa. Sen tehnyt Taloustutkimus on kokoomuksen ex-kansanedustaja Eero Lehden näpeissä.