Yleinen linja heikentää työväestön ostovoimaa

EU-alueen inflaatio oli viime vuonna historiallisen suuri, peräti yli viisi prosenttia. Tälle vuodelle ei ole luvassa pienempää prosenttilukua. Siitä pitävät huolen yleiset hintojen korotukset, mutta ennen kaikkea liikenteen polttoaineiden ja energian hinnan valtava nousu.

Suomi ei ole EU-jäsenyydestä johtuen tämän huonon kehityksen ulkopuolella. Inflaatio kipuaa Suomessakin unionimaiden korkealle tasolle.

Uusissa jo hyväksytyissä työehtosopimuksissa ei ole otettu mitenkään huomioon inflaatiokehitystä. Teollisuusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton Pamin johtajat ovat hyväksyneet tälle vuodelle vaatimattomat enemmillään kahden prosentin palkkojen korotukset. Näin reaalipalkat alenevat ja palkkojen ostovoima heikkenee vauhdilla.

Indeksiehtoa tai muutakaan palkkojen suojaa ei ole. Palkkojen ostovoiman romahtaminen on torjuttavissa vain joukkovoiman turvin ja avulla.

Suomessa on alkutalven aikana aloitettu suuriakin työtaisteluja ja niiden tukilakkoja. Yksi on UPM:n paperityöläisten työtaistelu, joka on jatkunut jo puolitoista kuukautta. Taistelun syy on yhden yleissitovan ja kattavan työehtosopimuksen puolustaminen. Paperikapitalistien tavoite on hajottaa entinen käytäntö ja siirtyä viiteen erilaiseen liiketoimintakohtaiseen sopimukseen.

Työtaistelujen ja tukilakkojen kohdalla on viime aikoina nähty kummallisia esiinmarsseja. Kapitalistit ovat valjastaneet käräjäoikeuksia murtamaan lakkoja. AKT:lle mätkäistiin Helsingin käräjäoikeudessa jopa miljoonan euron uhkasakko. Se kuitenkin jouduttiin perumaan uusintakäsittelyssä.

Oikeustieteen tohtori Kalevi Hölttä on kirjoittanut laajemmin tästä työtaistelujen ja tukilakkojen murtamisyrityksestä.

-Työtaistelun kieltämiselle on ”hyvän tavan” ja ”oikeusjärjestyksen vastaisuuden” lisäksi tullut EU:sta ”suhteellisuusvaatimus”. Tämä paljastui aikanaan Viking Linen tapauksessa, johon EU:n tuomioistuin sekaantui.

Nyt vedotaan siihen, että painostuksen pitää olla oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Tarkoitus on, että tuomarit alkaisivat harkita, kuinka pitkäaikainen ja tehokas lakko saa kussakin tapauksessa olla. Tämäntapainen systeemi on Saksassa. Jos tämä tulee vallitsevaksi, on turha puhua enää riippumattomista tuomioistuimista.

Höltän kirjoitus on luettavissa kokonaan Työkansan Sanomien Näkökulma-palstalla.