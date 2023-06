Ktp:n perustamisesta 35 vuotta

Kommunistinen Työväenpuolue (Ktp) perustettiin 35 vuotta sitten toukokuussa 1988. Perustamisen yhteydessä puolueen nimeksi päätettiin Rauhan ja Sosialismin puolesta – Kommunistinen Työväenpuolue.

Perustimme puolueemme siksi, että jo silloin oli nähtävissä hanke Suomen kommunistisen liikkeen lakkauttamisesta. Halusimme turvata kommunistisen puolueen ja työväenliikkeen toiminnan jatkumisen maassamme.

Puolueen virallinen nimi on nyt Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta. Ktp:llä on myös oma äänenkannattaja Työkansan Sanomat

Ktp vietiin heti perustamisen jälkeen oikeusministeriön puoluerekisteriin keräämällä vaadittavat yli 5 000 kannattajakorttia.

Puolueemme perustamisen jälkeen Skp ajettiin aatteelliseen ja taloudelliseen konkurssiin.

On mielenkiintoista tarkastella tänään sitä, miten noin 76 vuotta sitten kommunistinen puolue määritteli lehtensä tehtävät. Näin se tehtiin Työkansan Sanomien ensimmäisessä numerossa pakinoitsija ”Pentti Poukan” pakinassa:

”Sanomalehti on terävä ja voimakas ase. Siksi sanomme heti aluksi, että Uusi vuosi on tuonut Suomen työtätekevälle kansalle ainakin yhden hyvän lahjan, Työkansan Sanomat. Ilman sanomalehteä on nykyaikainen ihminen kuin pimeässä säkissä, joka on lukittu seitsemällä lukolla”.

Tätä samaa seikkaa korostettiin myös Työkansan Sanomien 1.12.1948 julkaistussa artikkelissa ”Taisteluase”, jonka oli kirjoittanut kommunistisen puolueen valistussihteeri toveri Aili Mäkinen.

Näin hän kirjoitti: ”Ilman kommunistista sanomalehteä ei voida ajatellakkaan tehokkaan luokkataistelun järjestämistä, kehittämistä ja johtamista hyvin varustautunutta porvaristoa vastaan”.

Ktp:n toiminta rakentuu lujalle marxismi – leninismin perustalle. Olemme vakuuttuneita siitä, että sosialismissa on myös maamme työtätekevien tulevaisuus.

Olli Krannila