Ulkopoliittisen instituutin Upin kaunatutkijat, eläkeläiskenraalit ja aktiivieverstit ovat paimentaneet suomalaisia Nato-ruotuun ja hyväksymään lännen Venäjä-pakotteet ja vastapakotteet, vaikka ne laskevat työväestön elintasoa ja ajavat yhä useamman sosiaalisten tukien armoille.

Vouhotus on mennyt jo niin pitkälle, että porvarimedia nosti Upin oikeistolaisen johtajan seuraavien presidentinvaalien yhdeksi ehdokkaaksi. Esittää tietenkin voi, mutta joku tolkku olisi paikallaan.

Upin porukka on oikeistolaista, vaikka instituutin pitäisi olla eduskunnan alaisena edes jotenkin tasapainoinen.

Tasapainoisuus olisi hyväksi myös valtiollisen Ylen toiminnassa, onhan sekin eduskunnan alainen ja kansalaisten verovaroilla rahoitettu. Niin ei kuitenkaan ole, sillä oikeisto on kokoomuksen johtamana vallannut Ylessä kaikki avainpaikat. Ja se näkyy ja kuuluu.

Ylen ohjelmien kuluttajat ovat joutuneet kärsimään koko tämän vuoden kaunatutkijoiden vuodatuksista ja upseerien karttasulkeisista. Niitä yhdistää venäläisviha ja Naton ihannointi.

Yksi upseereista varoitteli suomalaisia elintason laskusta ja edessä olevista vaikeuksista tokaisemalla: ”Vapaudella on hintansa”. Eli nauttikaa vapaudesta, vaikka vatsa valittaa ja liikkuminen on liian kallista.

Mistä porvarimedia saa tietonsa?

Suomessa media on äärimmäisen pitkälle keskittynyttä. Se on käytännössä kolmen suuromistajan käsissä ja määräysvallassa. Tuo keskittyminen näkyy yksipuolisessa uutistarjonnassa ja naamioista riisuttujen oikeistolaisten arvojen esiinmarssina.

Ukrainan sota on ajankohtainen esimerkki siitä, mitä ja miten meille kerrotaan.

Yle ja muu porvarimedia käyttää uutisissa tietolähteinään Yhdysvaltojen ja Britannian ”tiedusteluyhteisöjä”. Niiden syöttämä ”tieto” on pelkkää Venäjä-trollausta ja Ukrainan demokratian ylistystä, vaikka yleisessä tiedossa ovat Ukrainan laaja korruptio sekä parlamenttipuolueiden toiminnan ja kansalaisten perusoikeuksien kieltäminen.

Erkkojen Sanoma-konserniin kuuluva IltaSanomat uutisoi viime viikon lopulla: ”Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö on yksimielinen siitä, että Putin on sairas. He kuitenkin varoittavat, ettei lännen tulisi vain odottaa hänen kuolemaansa, sillä Putinin jälkeinen valtatyhjiö voi olla maailmalle hyvin vaarallinen.”

Trollaustahan tuokin uutinen on, ilman muuta.

Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 7/2022. Pakina.