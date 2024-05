Voitonpäivä 9. toukokuuta on fasismin kaatamisen päivä

Tomi Mäkinen



Toukokuun 9. päivä juhlitaan Voitonpäivää, voittoa fasismista toisessa maailmansodassa. Saksalaisen fasismin kaatuminen avasi tien demokraattiselle kehitykselle Euroopassa ja myös Suomessa. Suomen fasistiset järjestöt (natsipuolue IKL, lahtarikaartit yms.) lakkautettiin ja vasemmistolaisten järjestöjen toiminta laillistettiin. Sodan- ja fasismin vastustajat vapautettiin vankiloista ja keskitysleireistä.

Suomalaisen ’hyvinvointiyhteiskunnan’ syntyä voidaan pitää Neuvostoarmeijan voiton seurauksena, seurauksena äärioikeiston kärsimästä tappiosta ja vasemmiston vahvistumisesta.



Ratkaiseva rooli fasismin kukistamisessa kuuluu Neuvostoliiton puna-armeijalle, joka aiheutti 80 prosenttia fasistien tappioista. Neuvostoliiton kansat kantoivat kaikkein raskaimman uhrin taistelussa ihmiskunnan vapauden puolesta.



Sankarillinen rooli kuuluu myös Euroopan ja Aasian kansojen fasisminvastaisille vastarintaliikkeille, joissa kommunisteilla oli poikkeuksetta johtava asema. Kommunistit näyttelivät merkittävää tai jopa johtavaa osaa taistelussa fasistisen miehityksen alle joutuneissa Euroopan maissa. Näitä maita olivat mm. Ranska, Italia, Jugoslavia, Bulgaria ja Norja.

Kiinassa kommunistinen kansanvapautusarmeija murskasi sekä japanilaiset fasistiset hyökkääjät että paikalliset fasistiset kollaboraattorit.

Vietnamissa ja useissa muissa maissa kommunistit yhdistivät kaikki itsenäisyyden ja demokratian puolustajat taisteluun fasistista hyökkääjää vastaan.

Suomalaiset fasisminvastustajat ovat kansansa sankareita



Myös Suomessa, missä fasisminvastainen liike oli hyvin vaikeassa asemassa ja suhteellisesti pienempi kuin monissa muissa maissa, oli kuitenkin rohkeita taistelijoita, jotka kamppailivat kansakuntansa ja maailman vapauden puolesta Hitleriä vastaan.

Suomen kommunistisen puolueen jäsenet olivat kaikkein järkkymättömimpiä fasisminvastustajia, ja fasistien eniten vihaamia.



Kommunistit levittivät propagandaa rauhan puolesta ja auttoivat järjestämään rintamalta karanneita, jotka eivät enää tahtoneet sotia Hitlerin puolella. Kommunistit muodostivat jonkin verran myös aseistettuja sabotaasi- ja partisaaniryhmiä, joiden sabotaasin kohteina olivat enimmäkseen saksalaiset sotajoukot.

Eräs kuuluisimpia suomalaisia fasisminvastaisen taistelun sankareita on Veikko Pöysti, joka sai surmansa suorittaessaan maanalaista työtä taistelussa suojeluskunnan ja armeijan joukkoja vastaan. Hänelle ja hänen tovereilleen kuuluu ikuinen kunnia.



Lenin sanoi 1914, että venäläiset saavat olla ylpeitä, ettei heidän kansaansa kuulu pelkkiä riistäjiä, sortajia, tsaareja, ruhtinaita ja näiden alistuvaisia lakeijoita, vaan että heidän kansastaan on syntynyt myös taistelijoita vapauden puolesta, kuten A. N. Radishtshev, dekabristikapinalliset, 1870-luvun vallankumoukselliset demokraatit, 1905-vuoden työtätekevät joukot. (Lenin, Isovenäläisten kansallisuusylpeydestä).



Samoin suomalaiset voivat olla ylpeitä kansansa ja muiden kansojen vapauden uhrautuvaisista puolustajista, kuten Veikko Pöystistä. Porvarit esittävät, että Hitlerin apulaiset olivat suomalaisia “isänmaanystäviä” ja itsenäisyyden puolustajia – mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.



Todelliset ja valheelliset fasisminvastustajat



Mielipidemittaukset osoittivat, että heti toisen maailmansodan jälkeen eurooppalaiset ymmärsivät Neuvostoarmeijan näytelleen pääosaa Hitlerin tappiossa. Vuosikymmenien aikana kapitalistien on onnistunut vääristää tuo kuva mm. elokuvien ja muun propagandan avulla.



Samalla kun Neuvostoarmeija kävi taistelua elämästä ja kuolemasta fasismia vastaan, läntiset imperialistiset maat, lähinnä USA ja Iso-Britannia, viivyttelivät kaikin tavoin Neuvostoliiton auttamista, juonivat ja harkitsivat erillisrauhaa natsien kanssa ja suunnittelivat joukkojensa liikkeitä Neuvostoliittoa eikä Saksaa vastaan.



Iso-Britannian oli tarkoitus miehittää Balkan ja tehdä vallankaappaus mm. Bulgariassa estääkseen Neuvostoarmeijan etenemisen sinne, suojellakseen kapitalistien valtaa, vaikka nuo kapitalistit olisivatkin fasisteja. Neuvostoarmeijan nopea eteneminen kuitenkin romutti Brittien (noiden Neuvostoliiton “liittolaisten”) juonen.



Samoin USA, joka ensin viivytteli Neuvostoliiton auttamista, kiirehtikin äkkiä invaasiota Ranskaan ja täyttä laukkaa Berliiniin, kun maan johto huomasi saksalaisten 1943 olevan lyötyjä ja perääntymässä kovaa vauhtia Neuvostoarmeijan tieltä.

Miehitettyään läntisen osan Saksaa ja Itävaltaa angloamerikkalaiset imperialistit tarjosivat siellä turvan fasistisille sotarikollisille kaikista Euroopan maista.



Läntisessä Saksassa fasistien joukkoja aseistettiin amerikkalaisten toimesta kylmää sotaa varten ja lähetettiin myöhemmin jopa hyökkäämään Itä-Euroopan kansandemokraattisiin maihin (laskuvarjoilla Albaaniaan, rajan yli Unkariin jne.).

Kuten tunnettua, CIA otti natsien tiedustelupalvelun ns. “Gehlenin verkoston” omalle palkkalistalleen ja vei natsitiedemiehiä USA:han mm. NASA:lle ja suunnittelemaan mannertenvälisiä ohjuksia.



Läntiset imperialistit, jotka nyt esiintyvät natsien kukistajina kaikissa elokuvissaan ja videopeleissä, jatkoivat monessa mielessä Hitlerin politiikkaa: rotuerottelu ja sorto jatkuivat vielä USA:ssa virallisestikin vuosia, eikä niiden vaikutuksista vieläkään ole päästy.



Siirtomaissaan ja uussiirtomaissaan lännen imperialistit alistivat kansanjoukot fasistiselle terrorille, orjatyöhön, joukkotuhoon ja rotuerotteluun. Tuotakin perinnettä he pyrkivät jatkamaan missä vain pystyvät, esimerkiksi Palestiinassa sionistikätyriensä avulla.



Voitonpäivän sanoma on yhä ajankohtainen



Voitonpäivä ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Sen juhliminen on tärkeä poliittinen teko. Elämme tilanteessa, missä muukalaisviha ja sotaintoilu jylläävät, fasismi nostaa rumaa päätään, ja kansat taistelevat ympäri maailmaa imperialistien valtaa vastaan.



Imperialistiset voimat, Venäjä ja Yhdysvallat, EU ja NATO, ovat sytyttäneet sodan Euroopassa ja uhkaavat kansoja maailmansodalla. Ne tukevat kukin omalla tahollaan fasismia: fasistisia sotajoukkoja ja palkkasotilaita (Azov-pataljoona, Wagner-ryhmä ym.), demokraattisten oikeuksien rajoittamista ja kommunistien vainoamista Ukrainassa ja muualla.



Myös Suomessa lakko-oikeuden rajoittaminen (pakkolait ja muut rajoitukset), kokoontumisvapauden rajoittaminen (Palestiinan tukijoiden, fasisminvastustajien ym. kokoontumisten kieltäminen), kommunistien symbolien kieltämisen suunnittelu, Maailmanrauhan monumentin ja Leninin patsaiden purkaminen, asevarustelun valtava lisääminen, nationalismin lietsominen ja maan alistaminen Natoon, ovat askelia kohtia fasismia. Lisäksi fasististen ryhmien toiminta on laillistettu.



’Itsenäisyyden puolustajat’, Talvisodan ja Mannerheimin juhlijat, Suomen kapitalistiluokka, ovat myyneet lopullisesti maamme itsenäisyyden, ensin EU:lle ja nyt Natolle. Maatamme yritetään taas alistaa miehityksen alaisuuteen.



Kriisiytyvä imperialismi yrittää pysyä pystyssä valmistautumalla jälleen uusiin sotiin, markkinoiden uudelleen jakoon imperialististen rosvojen kesken, ja kansojen sortamiseen fasismin avulla. Mutta lopullinen voitto kuuluu kansoille, tulevaisuuden ja elämän voimille.



Alas kaikki fasistit ja imperialistit, ihmiskunnan viholliset!



Eläköön Voitonpäivä!



Tomi Mäkinen

Työkansan Sanomat 3/2024

VOITONPÄIVÄN TILAISUUDET TORSTAINA 9. TOUKOKUUTA

Ktp:n edustajien kukkienlasku Voitonpäivänä 9.5. klo 10.30 Neuvostosotilaiden haudalla Hangossa. Puhuu Ktp:n puheenjohtaja Sanni Riihiaho.

Samana päivänä klo 12.00 kukkienlasku Tammisaaren vakileirillä surmattujen Punaisten Toverien haudalla.

Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta

Keskusneuvosto