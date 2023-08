Yhdysvallat ja Nato valtaavat Suomea

Suomen siirtäminen Venäjän vastaiseksi lännen etuvartioksi etenee vauhdilla. Kansalaiset on pidetty visusti poissa tästä vaarallisesta kehityksestä. Valta on annettu kenraalien ja ulkopoliittisen johdon käsiin. Eduskuntakin on jätetty joko kokonaan ulkopuolelle tai uskollisena napinpainajana.

Pitkään valmisteltu sotilasliitto Natoon liittyminen hoidettiin etukenossa ja nopeasti. Kansalaisten hyväksyntä naamioitiin muutamalla suppealla ja ohjaavalla mielipidekyselyllä.

Natoon menon jälkeen militaristinen kehitys on jatkunut kiivaana. Suomen maaperä, ilmatila ja merialue on annettu Yhdysvaltojen ja Naton käyttöön. Ruotsin armeijakin on saanut oman osansa, kun sen Drakenit lentävät pitkin itärajaa vakoilemassa Venäjää.

Uusin ja ehkä vaarallisin vaihe paljastui viikko sitten, kun kerrottiin, että Suomen ulkopoliittinen johto on antanut luvan neuvotella Yhdysvaltojen Pentagonin kanssa yhdysvaltalaisten aseiden ja sotilasjoukkojen sijoittamisesta Suomeen.

Valmisteilla oleva sopimus on poikkeuksellinen ja vaarallinen.

Suomi sallisi toisen maailmansodan jälkeen ensimmäistä kertaa vieraan vallan joukkojen läsnäolon maassa, lyhytaikaisia sotaharjoituksia lukuun ottamatta.

Sopimus tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen armeijalla on käytössään Suomessa tiloja ja alueita aseiden varastointiin, kaluston huoltamiseen, harjoitteluun ja tiedusteluun. Pentagonille annetaan mahdollisuus käyttää Suomen lentokenttiä, satamia sekä sotaharjoitusalueita.

Jos nykyistä militarisointia ja sotavalmistelua ei pysäytetä, edessä saattaa olla ydinaseiden tuominen Suomen maaperälle. Sen hyväksyminen olisi kohtalokas kansalaisten vastainen teko.

Työkansan Sanomat 9/2023