Yhdysvaltojen vaalien tuloksista

Yhdysvalloissa pidetyt vaalit päättyivät 6. marraskuuta, jolloin valittiin maan presidentti ja varapresidentti, edustajainhuoneen ja senaatin edustajat, sekä jäsenet osavaltioiden korkeimpiin tuomioistuimiin, useisiin paikallisiin lainsäädäntöelimiin ja kunnallishallituksiin.

Kaikki kongressin 435 edustajainhuoneen paikkaa, sekä 34 senaatin 100 paikasta olivat pelissä. Osavaltiotasolla 11 osavaltiossa järjestettiin kuvernöörivaalit. Kymmeniä paikallisia kansanäänestyksiä järjestettiin erilaisten paikallisten virastojen, tuomareiden, pormestareiden, valtuuston jäsenten ja sheriffien vaalien ohella.

Ääniä annettiin myös osavaltioiden kansanäänestyksissä mm. abortista, koulutuksesta, koulutuksen yksityistämisestä ”school choice”n alla, bilehuumeiden käytöstä, minimipalkasta, sairaspoissaoloista ja ammattiliitoista.

Sähköistä prosessia leimasivat valtiollinen väliintulo demokraattien puolesta ja molempien porvarileirien demagogia. Ehdokkaat Donald Trump ja Kamala Harris kävivät likaiset kampanjat, jotka saivat yhteensä säädyttömät 15.9 miljardia dollaria (noin 14,85 miljardia euroa) suuryhtiöiden rahoitusta määrittämään lopputuloksen.

Sadat kapitalistit ja monopolit kaatoivat miljoonia molempien ehdokkaiden kampanjoihin.

Molempien strategiat tähtäävät tiukasti Yhdysvaltojen monopolien vahvistamiseen ja kansainvälisten imperialististen liittoutumien kannustaminen kilpailemaan Kiinan kanssa, samalla kun ne jatkavat vankkumatonta tukeaan verenhimoiselle Israelin valtiolle.

Eroistaan huolimatta molemmat ehdokkaat ovat täysin sitoutuneita hallitsemaan ja ylläpitämään kapitalistista järjestelmää.

Porvarien kiihkeän sisäisen taistelun takaa löytyvät itse mädän järjestelmän ristiriidat aikoina, joina USA:n ensisijaisuus imperialistisessa järjestelmässä on uhattuna. Yhdysvallat taistelee kynsin ja hampain säilyttääkseen asemansa huipulla, ja yhdysvaltalainen pääoma pyrkii kohtaamaan päävihollisensa Kiinan, joka saavuttaa uusia voittoja yhä useammalla alalla.

Tämä kiivas antagonismi ja kilpailu imperialistiblokkien välillä leimaavat tätä vaalisykliä

Huolimatta kaikista porvariston, heidän työväenliikkeen agenttiensa ja opportunististen voimien ponnisteluista esittää Trumpin ja Harrisin ja välinen taistelu kamppailuna ”fasismin” ja ”demokratian” välillä, vahvistamme, että molemmat ehdokkaat edustavat jatkuvaa kansanvastaista politiikkaa.

Riippumattomat ja kolmannen osapuolen ehdokkaat ovat vain avittaneet Donald Trumpin kampanjaa ja johtaneet työväenliikettä harhaan. Nämä niin sanotut ”vaihtoehtoiset” poliittiset vaihtoehdot – mukaan lukien ne, jotka väittävät olevansa ”sosialistisia” – astuvat esiin vain antaakseen vallankumouksellisille voimille ulkomaisten porvarien sotamerkit.

Sekä republikaanien että demokraattien hallinnon aikana – kaikilla tasoilla liittovaltiosta osavaltioon ja paikalliseen – tämän maan ihmiset on uhrattu liikevoiton alttarilla. Heidät on hylätty hurrikaanien, tulvien ja tulipalojen edessä, ja satoja ihmishenkiä on menetetty Floridassa, Georgiassa, Pohjois-Carolinassa, Kaliforniassa, Texasissa ja muualla.

Molemmat puolueet ovat syöttäneet satoja miljardeja dollareita paketteihin tukemaan Yhdysvaltain monopoleja ja ruokkimaan imperialistisia konflikteja Lähi-idästä Ukrainaan ja Taiwaniin. Molemmat ovat johtaneet sosiaalisten oikeuksien – koulutuksen, terveydenhuollon, asumisen, yleishyödyllisten palvelujen – poistamista ja toteuttaneet samalla barbaarista politiikkaa. Ne ovat hallinneet perustarpeiden hinnan räjähdysmäisen kasvun keskellä ja heikentäneet työntekijöiden ja heidän perheidensä tuloja.

Molemmat ovat rasittaneet ihmisiä murskaavilla veroilla, vain ohjatakseen rahat pankkien ja monopolien pelastamiseksi kriisiaikoina tai muuten kaatamalla ne porvarillisen valtion ja sen imperialististen liittoutumien sotilaallisten voimavarojen laajentamiseen.

Kummankaan puolueen hallinto ei ole auttanut laajaa köyhyyttä ja miljoonia kodittomia.

Molemmat ovat olleet osallisina työntekijöiden ja kansantaistelujen tukahduttamisessa, johtaneet hallintoja, jotka jättävät miljoonia mustia ja latinalaisia työntekijöitä rasismin, poliisin julmuuden ja väkivaltaisen syrjinnän kohteeksi.

Näiden kahden imperialistisen puolueen uhrit eivät ole vain täällä kotona vaan ulottuvat ympäri maailmaa kaikkiin kansoihin, jotka ovat kärsineet niiden interventioista, sodista, joukkomurhista, vallankaappauksista ja sanktioista.

Yli vuosisadan valtaa vuorotellen vaihtaneiden puolueiden välisillä vastakkainasetteluilla ei ole mitään tekemistä ihmisten suuren enemmistön etujen ja tarpeiden kanssa. Maallamme on kaikki tarvittavat avaimet työväen massojen vapautumiselle, ne on vain revittävä riistäjien käsistä.

Tulokset ovat selvät: Donald Trump voitti jälleen presidentinvaalit ratkaisevasti. Hänen voittonsa juontuu syvästä tyytymättömyydestä Bidenin hallinnon kansanvastaiseen politiikkaan. Trump on selvästi mieleisempi ehdokas Yhdysvaltain hallitsevan luokan ryhmälle, joka vaatii priorisoimaan ”strategista vastustajaa” Kiinaa – painopiste, joka juontaa juurensa Obaman hallintoon ja heikentämään kasvavaa Kiinan ja Venäjän liittoumaa.

Tämä suurpääoman ryhmä on päättänyt kohdata Kiinan aggressiivisemmin elvyttääkseen amerikkalaisen liiketoiminnan hiipuvan vaikutuksen ja ”loiston”. Trumpin tukijoiden joukossa tällä vaalikaudella on lukuisia miljardöörejä, mukaan lukien Elon Musk, Rupert Murdoch, Tim Mellon (miljardööripankkiiri), Palantir Technologies, Peter Thiel PayPalista, Johnson & Johnson, Kenneth Griffin Citadel LLC:stä, Richard ja Elizabeth Uihlein ja Jeff Yass.

Trump ei ole vain saanut tukea tältä porvaristosegmentiltä, vaan on myös vuodesta 2016 lähtien voittanut markkinoiden ja sijoittajien luottamuksen, jotka pitävät häntä siunauksena investoinneille. Tästä syystä hänen ensimmäinen voittonsa laukaisi markkinoiden nousun, kun sijoittajat siirtyivät tukemaan Trumpin taloudellista agendaa.

Vaikka hän ei ole vielä astunut virkaan, näemme samanlaisen trendin kuin vuonna 2016: S&P 500-futuurit ovat jo hypänneet yli 2 %. Vaikka poliittinen instituutio nojautui suurelta osin kohti Harrisin voittoa, rahoitusjärjestelmä piti Trumpin voittoa yhtä myönteisenä ja todennäköisesti yhtä kannatettavana.

Edellinen Trumpin hallinto turvasi yritysjohtajien luottamuksen alentamalla yhtiöveron 35 prosentista 21 prosenttiin, mikä heijastaa hänen suunnitelmiaan uudelle toimikaudelle. Hyödyntämällä yhdysvaltalaista yhteiskuntaa edelleen vaivaavaa kulttuurista jälkeenjääneisyyttä Trump on hyväksikäyttänyt ihmisten syvää epäluottamusta poliittista järjestelmää kohtaan pahentuvien sosiaalisten ongelmien ja keskivertokansalaisen taloustilannetta entisestään heikentävän politiikan keskellä.

Tätä tarkoitusta varten maahanmuutto on ollut hänen ensimmäisen hallintonsa keskipisteessä, ja pysyy sellaisena myös seuraavassa.

Ensimmäisellä toimikaudellaan vuonna 2016 Trump esitteli joukon maahanmuuton vastaisia linjauksia, joiden tarkoituksena on täyttää hänen kampanjalupauksensa joukkokarkotuksista. Keskeinen esimerkki oli hallinnon siirtolaisten suojelua koskevat pöytäkirjat tai ”Pysy Meksikossa” -politiikka, joka pakotti turvapaikanhakijat palaamaan Meksikoon odottaessaan Yhdysvaltain maahanmuuttotuomioistuimen istuntoja.

Maahanmuuttajat kaiken syntipukkeina ja Trumpin taantumuksellinen retoriikka ovat pysyneet johdonmukaisina. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tällainen politiikka voimistuisi hänen uudella toimikaudellaan. Kaikista puheistaan ja Trumpin vastustuksesta huolimatta Bidenin hallinto ei kumonnut tätä politiikkaa. Sen sijaan he käyttivät sitä tuhansien turvapaikanhakijoiden karkottamiseen etelärajalle, missä he jäivät Meksikon kansalliskaartin ja järjestäytyneen rikollisuuden armoille.

Emme voi unohtaa, että Trumpin edellinen hallinto johti äärioikeistolaisen väkivallan ja rasismin kärjistymiseen, Black Lives Matter -mielenosoitusten puhkeamiseen kesällä 2019 ja poliisin militaristiseen vastaukseen niihin, sekä miljoonien ihmishenkien menetykseen hänen hallintonsa COVID-19-epidemian täydellisen laiminlyönnin seuraksensa.

Huolimatta iskulauseesta ”Lopetetaan sodat”, Trumpin hallinto osoittautui yhtä julmaksi kuin Biden-Harrisin hallinto allekirjoittaen yli 110 miljardin dollarin asekaupan Saudi-Arabialle, tukien murhaavaa Israelin valtiota ja aloittamalla pommi-iskuja Syyriassa Assadin hallitusta vastaan.

Trumpin hallinto kalisteli sapeleita Pohjois-Korean kanssa ja alkoi ohjata sotilaallista ja taloudellista tukea Ukrainalle. Populistisesta retoriikasta huolimatta hänen hallintonsa oli yhtä lailla syyllinen sodan ja sorron barbaariseen koneistoon – kapitalistisen järjestelmän väistämättömään tulokseen.

Koko tämän vaalisyklin ajan Donald Trump on kampanjoinut palatakseen ”terveen järjen” politiikkaan, mikä on tekosyy laajoille yksityistämissuunnitelmille. Hän on vannonut mittavia uudistuksia muun muassa maahanmuuttoon, äänestämiseen ja talouteen.

Uusi Trumpin hallinto todennäköisesti peruuttaisi Bidenin uudistukset, ottaisi käyttöön entistä suotuisamman veropolitiikan monopoleille, tehostaisi maahanmuuton tukahduttamista, lisäisi aggressiivisia yhteenottoja Kiinan ja Venäjän kanssa, jatkaisi murhanhimoisen Israelin valtion tukemista ja epäilemättä leikkaisi työväen tulot.

Trump on muun muassa luvannut piristää Yhdysvaltain taloutta vahvistamalla entisestään protektionismia ja vähentämällä ”vihreää taloutta”.

The Communist Workers’ Platform jatkaa peräänantamattomana taistelua Bidenin ja 20. tammikuuta 2025 alkaen Donald Trumpia hallintoa vastaan, koska he edustavat riistävän kapitalistiluokan etuja.

Maassamme on kriittinen tarve uudelleenperustaa kommunistinen puolue, menettämämme työväenluokan vaihtoehdon tilalle. On syvä tarve ainoalle poliittiselle vaihtoehdolle, joka pystyy vahvistamaan yhteyksiään kansan taisteluihin, työläisiin, työssäkäyviin naisiin, nuoriin, opiskelijoihin, siirtolaisiin, alkuperäiskansoihin ja muihin sorrettuihin ryhmiin sekä työväenluokan taisteleviin järjestöihin, johtaaksemme voimia, joita tarvitaan tämän niin paljon kurjuutta synnyttävän mädän järjestelmän kaatamiseen.

Tilanne, jossa olemme tänään, on sellainen, missä vallankumouksellinen työväenliike on sekasorrossa seurauksena luokkasuuntautuneiden voimien ideologisesta ja poliittisesta rappeutumisesta. Opportunismin ylivalta on jättänyt proletariaatin aseettomaksi pääoman hyökkäysten edessä.

Kuitenkin viimeaikainen työläisten ja opiskelijoiden kamppailu sekä Palestiinan vapausliike edustavat esiin tulevia luokkasuuntautuneita voimia, jotka voidaan mahdollisesti kutsua mukaan taisteluun yhteiskunnallisen vallankumouksen puolesta.

Kommunistinen puolue on ainoa voima, joka pystyy vastustamaan porvariston suurimpia blokkeja antikapitalistiseen ja antimonopolistiseen suuntaan, työväenluokan voiton puolesta.

Seisomme solidaarisesti kaikkien niiden puolella, jotka välttivät ”pienemmän pahan” sudenkuopan, ja joista monet tietävät, etteivät demokraatit tai republikaanit ole tie pelastukseen. Tämä on oikea näkemys työläisille ja muille, kotka kieltäytyvät jäämästä työväenluokalle viritettyihin ansoihin.

Puolue rakennetaan yhdessä rinta rinnan proletariaatin kanssa, joka päivä taistellen. Parempi huominen on mahdollinen. Kommunistisen puolueen riveissä kohtalomme ovat omissa käsissämme.

CWPUSA-järjestö (USA:n Kommunististen työläisten ohjelma)