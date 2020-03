ECI:n sihteeristön lausunto kansainvälisestä naistenpäivästä

ECI tervehtii kansainvälistä naistenpäivää!

Nykyään syrjintää EU:n jäsenmaissa naisten kustannuksella ei vain ylläpidetä, vaan sitä syvennetään kapitalistisen hyväksikäytön tuloksena ja pääoman täysvaltaisen hyökkäyksen seurauksena ankarien toimeenpiteiden kanssa työtätekeviä naisia vastaan. Se on taas osoitettu että vakaiden päivittäisten ja viikoittaisten työtuntien puute, olosuhteissä missä naiset kantavat melkein yksinomaisen vastuun perheen hoitamisesta, työtätekevän naisen yleinen epävarmuus ei ole niin kutsuttujen EU:n ja sen jäsenten hallitusten ”väärien” poliittisten päätöksien tulos. EU ja sen jäsenten hallitukset puolustavat yhtenäisesti EU: n strategian perustaa, jonka tarkoituksena on tehostaa palkkaa saavien naisten hyväksikäyttöä ja sortoa keinona parantaa yhtiöiden kilpailukykyä. Vetoamalla ”sukupuolien tasa-arvoon”, ”tasa-arvoiseen kohteluun”, ”yhtäläisiin mahdollisuuksiin”, ”työ- ja yksityiselämän tasapainottamiseen”, he poistavat viimeisimmät oikeuksista, esim. rajoittamalla naisten yövuoroja ja äitiyslomia, korkeammalla eläkeiällä jne. ECI kutsuu vahvistamaan taistelua naisten nykyisten oikeuksien pysyvään puolustamiseen työssä, äitiyden ja perheen yhteiskunnallisen suojelun vahvistamiseksi. Vain työväenluokan taloudellisella ja poliittisella vallalla naisten työ ja vapaa-ajan käyttö voi saada luovan sisällön; tämä on tapa rakentaa naisten tasa-arvoisuus ja vapautuminen vankalle pohjalle. – ECI:n sihteeristö

(ECI on Euroopan kommunististen puolueiden Aloite -järjestö. Myös Ktp kuuluu Aloitteeseen)