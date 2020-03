Ktp:n keskusneuvosto 7.3.2020: Ktp vetoaa työväenluokkaa toimimaan sotien estämiseksi.

Kuluvan vuoden alku on ollut uusien liittokohtaisten työehtosopimusten solmimisen aikaa. Iso osa sopimuksista on syntynyt vasta lakkotaistelujen jälkeen. Niiden kesto ja sisältö on kuitenkin sama palkkojen ja työaikajärjestelyjen osalta. Tämä paljastaa kapitalistien EK:n, sen jäsenjärjestöjen ja ay-liikkeen johdon yhteisen tavoitteen ”Suomen linjasta” ja sen läpirunnomisesta.

EK onnistui hyvin kilpailukykysopimuksen sille tärkeimpien kohtien jatkamisessa: reaalipakkoja laskeva linja jatkuu ja kikyn 24 ilmaistuntia korvattiin uusilla työaikajärjestelyillä, joita osa EK:n jäsenjärjestöistä pitää yrityksille aikaisempaakin parempana.

Ay-liikkeen johto hyväksyi kapitalistien tavoitteet, vaikka ammattiliittojen jäsenistö oli valmis taistelemaan kunnollisista palkankorotuksista ja muista sopimusehdoista. Sdp:n ja vasemmistoliiton johtama SAK ja sen suuri Teollisuusliitto pitivät ”isona voittona” aikaisemmin kiky-sopimuksessa hyväksymänsä ilmaistuntien perumista. Ay-johtajien ja EK:n kapitalistien ”taistelu” käytiinkin vanhoilla pelimerkeillä, työtätekevien uudet esitykset poistettiin neuvottelupöydistä.

Suuria julkisia ja muita aloja on vielä sopimuksettomassa tilassa. Kunta-ala ja terveydenhoito joutuvat taistelemaan lomarahojensa palautuksen ja ”Suomen linjaa” suurempien palkankorotusten puolesta. Kyse on myös tasa-arvosta ja sopimusoikeudesta. Näille tavoitteille ja lakkotaistelulle on annettava kaikki tuki ja oltava solidaarinen.

Marinin viiden puolueen hallitus on jatkanut Sipilän ja Rinteen hallitusten kapitalismia ja pääomia tukevaa politiikkaa. Siitä kertoo valtion tämän vuoden budjetti ja EU:n oikeistolaisen politiikan hyväksyminen. Hälyttävää on myös sotavarustelun lisääntyminen ja sotaharjoitusten muuttuminen yhä enemmän Nato-vetoiseksi. Tämä samaan aikaan kun Suomen kansan enemmistö on Natoon liittymistä vastaan.

Hallitus on hyväksynyt uusien hävittäjäkoneiden hankintahinnaksi 10 miljardia euroa. Hävittäjien elinkaaren kustannukset on arvioitu kymmeniksi miljardeiksi. Lisäksi on hyväksytty noin 2 miljardia uusiin sotalaivoihin ja ohjuksiin. Kaikki tämä on Suomen apua Naton aseistamiseen ja sotilaallisiin tavoitteisiin.

Yhdysvallat ja sotilasliitto Nato järjestävät huhti-toukokuussa Euroopassa valtavan 40 000 sotilaan sotaharjoituksen. Defender Europe sotaharjoitus on suurin sitten 1990-luvun alun. Yhdysvallat on aloittanut jo helmikuussa 20 000 sotilaan ja sotakaluston laivaukset ja siirrot halki Euroopan. Takaisin on tarkoitus palata vasta heinäkuussa.

Sotaharjoituksen tarkoitus on kokeilla Yhdysvaltojen strategista valmiutta ja kykyä tuoda Eurooppaan ”uskottava” määrä voimaa. Kaikki harjoitusnuolet on suunnattu kohti Venäjää.

Myös Suomen armeijan joukkoja osallistuu Defender Europe sotaharjoitukseen, johon on liitetty Nato-maiden kansallisia sotaharjoituksia mm. Virossa ja Saksassa. Suomalaiset sotilaat ovat harjoittelemassa sotaa Virossa Venäjän vastaisella rajalla ja Saksassa Grafenwöhrissä. Nykyinen meno muistuttaa jo paljon Suomen oikeiston poliittisia ja sotilaallisia hankkeita 1930-luvulla.

2000-luvun sodat ovat olleet Yhdysvaltojen ja Naton hyökkäyksiä itsenäisiä YK:n jäsenmaita vastaan. Yhdysvallat on ollut merkittävä aseistaja, rahoittaja ja sisällissotien osapuoli Syyriassa, Libyassa ja Jemenissä. Sotien tuloksena miljoonat ihmiset ovat kuolleet ja vammautuneet, ennen hyvinkin menestyneitä valtioita on romutettu elinkelvottomiksi epävaltioiksi ja kymmenet miljoonat ovat joutuneet pakolaisiksi.

EU ja sen jäsenmaat ovat olleet ja ovat osallisia Yhdysvaltojen hyökkäyssodissa. Niissä Suomikin on ollut mukana. Suomalaisia sotilaita on ainakin Afganistanissa ja Irakissa. Lisäksi suomalaisten muuta rahaa on käytetty Yhdysvaltain perustamassa epämääräisessä Syyrian ystävissä ja EU:n kampanjoissa. Suomen menot sotimisesta ovat miljardiluokkaa.

Lähi-idässäkin sota on suurin syy pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen. Tästä ollaan Suomen porvarijohtoisessa mediassa hiljaa. Ei haluta tuomita sotimista, kun ollaan itse yhtenä mukana ”liittokunnassa”. Suomi on kuitenkin allekirjoittanut YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimuksen. Se velvoittaa kansallisen tason päätöksenteossa.

Ktp vetoaa työväenluokkaa toimimaan sotien estämiseksi. Hävittäjä- ja asehankinnat on estettävät. USA:n Naton ja EU:n sotapolitiikasta on irtaannuttava. Hallituksen on vaadittava Turkin ja kaikkien Syyriaan laittomasti hyökänneiden sotajoukkojen välitöntä vetäytymistä ja Syyrian suvereniteetin kunnioittamista. Porvariston sodista aiheutuneista pakolaisista tulee pitää huolta. Työväen tulee nähdä, että sillä on yhteinen luokkavihollinen kansallisuuksista riippumatta.