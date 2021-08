Elokuun kuudes 1945 – USA:n atomipommit tuhosivat kaksi suurkaupunkia

USA käytti toisen maailmansodan loppuvaiheissa Japanissa Hiroshiman ja Nagasakin tuhoamiseksi uutta asettaan atomipommia. Sota olisi loppunut ilman atomipommejakin, mutta niiden pääasiallisin tarkoitus olikin poliittinen ja suunnattu Neuvostoliittoa vastaan.

USA:n politiikan päälinjaksi muodostui toisen maailmansodan jälkeen kaikkialla maailmassa sosialismin ja kommunismin vastustaminen. Linjan vetäjiä olivat mm. presidentiksi noussut Harry S. Truman jaulkoministeri John Fosten Dulles, jotka aloittivat USA:ssa pahamaineiset kommunistivainot. Maailmaa järkyttivät vainojen aikana mm. Rosenbergien teloitukset vaikka heidän syyttömyytensä todistettiin moneen kertaan.

Neuvostoliittolainen marsalkka Zukov sanoi, että atomipommin käyttö vuonna 1945 elokuun 6. päivänä Hiroshimassa ja 9. päivänä Nagasakissa ei ollut sodan lopettamisen kannalta tarpeellista. Japanin sotavoimat olivat tuolloin jo kaikkialla lyötyjä.

Pommit kuitenkin pudotettiin ja ne aiheuttivat ennen näkemätöntä kuolemaa ja tuhoa.

Neuvostoliittoa ja sosialistista maailmanleiriä vastaan perustettiin vuonna 1949 sotilasliitto Nato. Kyse on USA:n johtamasta ylikansallisesta sotavoimasta, joka toimii vieläkin vaikka alkuperäisiä vastavoimia ei enää ole.

USA on tänäkin päivänä vastuussa maailman asevarustelukilvasta ja sotilasliitto Naton toiminnasta. Kenraalit ja muu oikeisto ovat sitomassa myös Suomea yhä tiukemmin Natoon. Oikeistolle ei riitä nykyinen maallemme vahingollinen ja sitova Nato-kumppanuus. Se haluaa täysjäsenyyttä vaikka kansalaisten selkeä enemmistö vastustaa Natoon liittymistä.

On syytä muistaa Hiroshiman ja Nagasakin atomipommien tuhot. Sellainen järjettömyys ei saa koskaan toistua. On toimittava asevarustelua ja sotaa vastaan. On myös kehitettävä tietoisuutta ymmärtämään, että imperialistinen kapitalismi on sotien syy. Ilman syyn poistamista ei kansojen turvallisuutta ja rauhaa pystytä takaamaan.

Työkansan Sanomat 9/2021

Olli Krannila