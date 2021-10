Nesteen perusöljytuotanto amerikkalaiselle energiajätille

Neste on tehnyt sopimuksen perusöljyliiketoimintansa myynnistä amerikkalaiselle Chevron Corporationille, joka on yksi maailman johtavista energiayhtiöistä. Kaupasta ei ole annettu hintatietoa, eikä paljon muutakaan. Se pitänee sisällään osakkeita ja omaisuuseriä, joiden ilmoitetaan muodostuvan Nesteen maailmanlaajuisesta perusöljytoiminnasta. Kauppaan liittyen Neste luopuu kaikista perusöljyihin keskittyvistä yhteisyrityksistä Bahrainissa. Myynnin arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Sopimukseen ilmoitetaan tehdyn ”pitkäaikainen hankintasopimus Nesteen perusöljytuotannon toimituksista Porvoosta”. Kuinka ”pitkäaikaista” perusöljytuotanto on Porvoossa, sitä ei Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker kerro. Nesteen perusöljyjen myyntimäärä tonneissa oli kolme prosenttia koko Nesteen myynnistä vuonna 2020. Arvioiden mukaan kyse on useamman sadan miljoonan euron liikevaihdosta. Nesteen Porvoon laitoksilla kehitettyjen perusöljyjen käyttökohde on pääasiassa erilaiset voiteluöljyt.

Nesteen perusöljyliiketoiminnan henkilöstö on rakentanut perustan Nesteen nousulle yhdeksi maailman johtavista luokan III perusöljyjen valmistajista. Kuitenkin jälleen kerran Porvoon laitosten henkilöstöä on asetettu epävarmaan tulevaisuuteen – kauanko perusöljytuotanto Porvoossa jatkuu?

Vuosia jatkunut valtionyhtiö Nesteen alistaminen pörssiyhtiöksi on avannut pään Nesteen toimintojen supistamiseen ja toimintojen siirtämiseen ulkomaille tai ulkomaisille yrityksille. Valtioneuvoston kanslialla on enää 35,9 % Nesteen osakkeista. Pörssissä omistajat voivat vaihtua päivittäin. Pörssipeli kukoistaa.

Vuoden 2021 aikana Neste on sulkenut Naantalin jalostamon ja Porvooseen lupailtu jalostamon jätti-investointi meni Hollannin Rotterdamiin. Suomesta meni satoja työpaikkoja. Vastaavat ministerit totesivat vain Nesteen olevan itsenäinen pörssiyhtiö eikä valtiovalta voi asialle mitään. Kapitalismi ”toimii”.

Työkansan Sanomat 11/2021