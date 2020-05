Työväen Vappu 1. toukokuuta 2020

Työkansan Sanomat

Rauno Lintunen

päätoimittaja

Sotien jälkeisessä Suomessa on työväki voinut joka vuosi marssia, esittää vaatimuksiaan, osoittaa mieltään ja juhlia työväen Vappua, toukokuun ensimmäistä päivää. Tänä vuonna tuo Vapun perinteen jatkuminen katkeaa ikävällä tavalla.

Eduskunnan ja hallituksen päättämät kokoontumiskiellot ja suositukset estävät marssit ja juhlat. Syynä on koronaepidemia, jonka pelätään pahenevan joukkotilaisuuksissa.

Suomi on kieltämättä kahdella tavalla pahassa tilanteessa. Kapitalistisen talouden lama on jo päällä, ja koronavirus on horjuttanut ennestään leikattua ja yksityistettyä terveydenhuoltoa. Suuret puutteet ovat paljastuneet suojavarusteiden ja hoitohenkilöstön vajauksena.

Toukokuu ei tuo helpotusta kapitalismin kriisiin, eikä myöskään koronaepidemiaan. Lama syvenee ja virus etenee.

Toukokuu alkaa Suomessa tilanteessa, missä yt-neuvottelut ja lomautukset koskevat jo yli 600 000 työtätekevää. Työttömien määräkin on noussut yli puolen miljoonan.

Nyt kun joukkokokouksille, mielenosoituksille ja kapitalismin vastaiselle toiminnalle olisi kova tarve, se ei ole poikkeuslakien ja kieltojen vuoksi, ilman väkivaltaisia yhteenottoja, mahdollista.

Joitain Työväen Vapun perinteitä voidaan kuitenkin jatkaa. Esimerkiksi Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) järjestää monilla paikkakunnilla kunniakäynnit 1918 luokkasodan punaisten haudoilla ja muistomerkeillä. Sitä eivät rajoitukset voi estää.