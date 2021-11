Ktp vaatii Ylen irtautumista sodanlietsonnasta

Kansallinen televisio- ja radioyhtiö Ylen ohjelmissa ja lähetyksissä on lisääntyvää vihamielistä suhtautumista naapuriystävyyteen ja muihin kansoihin. Erityisesti tämä tulee näkyviin Venäjää koskevassa päivittäisessä uutistoiminnassa. Tämä on arveluttavaa sodanlietsontaa, jollaisesta maamme historiassa on saatu järkyttäviä kokemuksia, joiden taakkaa suuri määrä suomalaisia kantaa vieläkin mukanaan.

Maailmassa tapahtuu nyt monenlaista uhkaavaa ja suomalaisten mieltä askarruttavaa. Ylen tehtävä on kertoa ajankulua sortumatta sotilasliittojen propagandistisiin tavoitteisiin, joissa mustamaalataan valtioita ja uhkaillaan niitä voimatoimilla.

Ylen on toimittava rauhan ja kansojen ystävyyden puolesta, ei niitä vastaan. Yle on Suomen valtiomedia ja sen uutisoinneissa ja muissa toiminnoissa täytyy olla oikeellisuutta, puolueettomuutta ja valtiolliselle toimijalle kuuluvaa arvokkuutta.

Ylen hallintoneuvoston ja eduskunnan on käsiteltävä Ylen tilannetta. Kansalaisten luottamus Ylen uutisointiin ja journalismiin on palautettava.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

24. edustajakokous

17.10.2021 Helsinki