Emme valitse imperialistien välillä; valitsemme sosialismin!

Kun ristiriidat voimistuvat Ukrainassa ja sen ympäristössä, allekirjoittaneet Pohjoismaiden kommunistiset puolueet ilmoittavat, että emme halua valita kilpailevien imperialististen valtojen välillä.

Itä-Ukrainan purkautuva konflikti juontaa juurensa lisääntyvistä ristiriidoista kapitalistisen imperialistisen järjestelmän sisällä. Työläisten kannalta mikään osapuoli ei voi olla toista parempi.

Kumpikin osapuoli toimii oman etunsa, omien monopoliensa etujen mukaisesti laajentaen toimintaansa ja tehostaen alueen työväen hyväksikäyttöä. Loppujen lopuksi motiivina on pelkkä voitto, joka ajaa monopoleja.

Itä-Euroopan vastavallankumouksen jälkeen alueen kansat kokivat läntisen imperialismin nopean leviämisen, samalla kun maiden kansallisporvaristo laajensi toimintaansa. Läntisen imperialismin edut kohtasivat usein entisten sosialististen maiden kansallisen porvariston edut, mikä tasoitti NATOn itään laajentumista.

Tämä kehitys lisäsi paineita Venäjän porvaristoon, jonka vaikutuspiiri tuli yhä rajallisemmaksi. Koska Venäjän imperialismi on kyennyt puolustamaan itseään vasta viime vuosikymmenellä, se on vähitellen vahvistunut ja puolustaa etujaan yhä valppaammin. Näin on tehty Syyriassa, Valko-Venäjällä, Kazakstanissa ja Itä-Ukrainassa.

Näiden alueiden kansat kärsivät imperialistisista ristiriitaisuuksista. Hylkäämme jyrkästi ajatuksen Venäjästä anti-imperialistisena suojana ja suojana länsimaista imperialismia vastaan.

Pohjoismaat

Pohjoismaissa asuessamme ja työskennellessämme näemme, kuinka maidemme porvaristo osallistuu ja käyttää näitä ristiriitoja omien etujensa edistämiseen. Voimme nähdä, kuinka maamme ovat yhä enemmän sotkeutumassa maailmaa ravisteleviin ristiriitoihin.

Pohjoismaiden hallitukset linjaavat yhä tiiviimpien siteiden kautta omaa imperialistista politiikkaansa Naton ja EU:n sotilaallisiin rakenteisiin Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kanssa. Tämä tarkoittaa, että maidemme hallitukset ottavat yhä sotaisamman kannan imperialistisiin kilpailijoihinsa nähden, mikä vetää meitä yhä lähemmäs sotaa.

Kommunisteina vastustamme tätä kehitystä ja toteamme vakaasti, että suunta, johon kehitys on menossa, tulee olemaan kansanvastainen.

Taistelu maidemme NATOsta irtautumisen puolesta on edelleen yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Siksi vaadimme Tanskan ja Norjan välitöntä eroa NATOsta.

Siksi vaadimme kaiken yhteistyön välitöntä lopettamista toisaalta Ruotsin ja Suomen ja toisaalta NATOn välillä.

Siksi vaadimme tehostettua taistelua NATO-joukkojen läsnäoloa vastaan Pohjoismaissa.

Tiedämme, että jyrkempi kilpailu imperialististen ryhmittymien välillä on väistämätöntä imperialismissa, minkä vuoksi nostamme sosialismin ainoaksi kestäväksi ratkaisuksi kohtaamaamme tilanteeseen.

Kommunististen puolueiden tavoitteena on edelleen suunnitella tietä sosialismiin vapaina imperialististen valtojen sekaantumisesta, vahvasti vakuuttuneena siitä, että maidemme työväestöllä on ratkaiseva rooli taistelussa.

22.02.2022

Ruotsin Kommunistinen Puolue (SKP)

Kommunistinen Työväenpuolue (KTP)