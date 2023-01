Fasistit ja fasismin vastustajat marssivat itsenäisyyspäivänä

Fasistiset voimat olivat taas liikkeellä 6.12 itsenäisyyspäivänä. “Sinimustat”, “Odinin soturit” ym. marssivat Helsingin keskustassa. Fasistit järjestivät kaksi marssia, joihin saapui yhteensä muutama sata ihmistä. Marssinsa päätteeksi he mm. polttivat Venäjän lipun. Fasistien liikehdintä on merkki kapitalismin pahenevasta kriisistä. Fasistien toiminta nivoutuu yhä enemmän yhteen Suomen porvarillisen valtion politiikan kanssa.

Venäjäpakotteet, mielenosoituksellinen raja-aidan rakentaminen, valtavat uudet asehankinnat, hakeutuminen aggressiiviseen sotaliitto Natoon, Leninin patsaiden ja Maailman rauha -patsaan purkaminen sekä lisääntyvä antikommunistinen ja russofobinen propaganda valtion taholta ovat täysin yhteneväisiä fasistien tavoitteiden kanssa.

Fasisteja vastustamaan järjestettiin samaan aikaan Helsinki ilman natseja -mielenosoituskulkue (noin 1500 ihmistä). Mielenosoituksessa nähtiin hyvin monenlaisia tunnuksia. Pääpaino oli yleisillä fasismin vastaisilla ja anti-imperialistisilla tunnuksilla, mutta kulkueessa nähtiin lisäksi fasismin vastaisia ympäristö-, lgbt- ja naisliikkeiden sekä kapitalismia kritisoivia tunnuksia.

Työväenliike oli järjestäytynyt omaksi punaiseksi blokikseen, joka piti sisällään erilaisia vasemmistolaisia ja kommunistisia suuntauksia. Myös Ktp jäsenistöä osallistui mielenosoitukseen.

Aatteellisesta hajanaisuudesta huolimatta on varsin positiivista, että vasemmistolainen työväenliike ja eri marxilaiset tahot pyrkivät fasismin vastaiseen yhteisrintamaan.

Kommunistien rooli fasismin vastaisessa taistelussa

On aivan välttämätöntä, että kommunistit osallistuvat fasismin vastaiseen liikkeeseen. Miksi kommunistien rooli on niin tärkeä?

1) Kommunistit ymmärtävät kaikkein selkeimmin fasismin luonteen ja sen syyt. Fasismi on ennen kaikkea kriisiytyvän kapitalismin käyttämä väline.

2) Kommunistit muodostavat fasismin vastaisten taistelijoiden kaikkein johdonmukaisimman, aktiivisimman ja uhrautuvaisimman osan – kuitenkaan vähättelemättä joidenkin ei-kommunististen tahojen panosta, joka voi olla hyvinkin merkittävä.

3) Kommunistit pyrkivät poistamaan fasismin syyn ja alkujuuren eli kapitalismin. Kommunistit näkevät fasismin vastaisen taistelun yhteyden luokkataisteluun.

Kommunistien ja porvarillisten sekä pikkuporvarillisten fasismin vastustajien välillä ilmenee kuitenkin selviä ja väistämättömiä erimielisyyksiä. Itsenäisyyspäivän mielenosoituksen järjestäjät pyrkivät mm. estämään kommunistien sirppi ja vasara -tunnuksen käytön, siinä kuitenkaan täysin onnistumatta.

Näkemyseroja kuvaa sekin, että kommunistit ja sosialistit esittivät luokkakantaisia ja vallankumouksellisia tunnuksia, proletaarisen internationalismin tunnuksia, sekä toivat esille fasismin ja imperialistisen sodan johtuvan kapitalismista.

Samaan aikaan porvarilliset ja pikkuporvarilliset tahot esittivät pasifistisia ja abstraktiin “demokratiaan” vetoavia tunnuksia sekä joitakin Ukrainan hallitusta tukevia tunnuksia (ilmeisesti unohtaen sen seikan, että Ukrainan asevoimissa on valtavat määrät fasisteja).

PKK:n lippu poistettiin Turkin hallinnon miellyttämiseksi

Ennen kuin mielenosoitus ehti edes kunnolla alkaa, poliisi poisti Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n lipun. Poliisin antamat selitykset ja perustelut tälle poikkeukselliselle toimenpiteelle ovat varsin hatarat.



“Poliisin mukaan liput jätettiin pois kulkueesta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisin mukaan jotkut ryhmät olisivat voineet kokea liput provosoivina” (Helsingin Sanomat, “Helsingin poliisi poisti mielenosoituksessa kurdijärjestöjen lippuja, Oulussa lippuja sai pitää”, 7.12.2022)



Poliisi toimi täysin mielivaltaisesti väittäessään, että mikä tahansa “provosoivaksi” koettu lippu voidaan poliisin toimesta kieltää noin vain.

Mediassa on kirjoiteltu, että EU on määritellyt PKK:n terroristijärjestöksi. Poliisi ei kuitenkaan perustellut toimintaansa vetoamalla EU:n päätökseen, eikä edes väittänyt PKK:n lipun rikkovan mitään lakia. Silti lippu kiellettiin.



Poliisi onkin huomauttanut, että periaatteessa lippua saa käyttää: ”Nämä ovat tapauskohtaisia päätöksiä, eivät linjauksia.” (HS, sama artikkeli)



Oulussa pidetyssä fasismin vastaisessa mielenosoituksessa lippu sai olla esillä. Tätä poliisi selittää seuraavasti: ”Lipulla ei provosoitu eikä liehuteltu vaan lippua pidettiin asiallisesti”, kertoo ylikomisario Arto Autio Oulun poliisista.” (HS, sama artikkeli)



On naurettavaa sanoa, ettei lippua saisi liehuttaa! Itsenäisyyspäivänä hyvin monia muitakin lippuja liehuteltiin – kaipa nekin kohta kerätään pois.

Poliisi toteuttaa kapitalistiluokan toiveita

Poliisi siis väittää, että PKK:n lippu voi provosoida ihmisiä ja sen takia se täytyi kieltää. Mutta ketä se provosoi? On täysin selvää, että lippu poistettiin kurdeja sortavan Turkin hallinnon miellyttämiseksi, sillä Turkki on uhannut laittaa kapuloita rattaisiin Suomen Nato-jäsenyysprosessissa.

HS itsekin myöntää, että “Turkki on nimittänyt muitakin kurdijärjestöjä terroristijärjestöiksi ja muun muassa vaatinut kurdien palauttamista Suomesta ja Ruotsista Turkkiin”. (Sama artikkeli)

Oulun mielenosoitus oli pieni ja kaukana Turkin suurlähetystöstä, joten he saivat käyttää lippua. Suomen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta totesikin Ylelle, että PKK:n lippu ei aikaisemmin kiinnostanut poliisia ja asia ei voi liittyä mihinkään muuhun kuin Suomen Nato-jäsenyyteen. (Yle, “Ulkopoliittisen instituutin tutkija PKK:n lippujen kieltämisestä mielenosoituksessa: ”Vaikeaa olla näkemättä yhteyttä Nato-prosessiin””, 7.12.2022)

Tapaus paljastaa Suomen porvarillisen valtion todellisen luonteen. Poliisi esiintyy puolueettomana, mutta todellisuudessa toteuttaa imperialistisen kapitalistiluokan politiikkaa.

Suomen kapitalistit haluavat päästä Natoon, Turkin, USA:n, ja muiden yhtä “demokraattisten” ja “rauhaa rakastavien” valtioiden joukkoon. Sen vuoksi he ovat valmiita tekemään myönnytyksiä militaristiselle kansallissortoa harjoittavalle Turkille.

Tomi Mäkinen

Työkansan Sanomat 14/2022