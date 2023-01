Halla-aho on vaaraksi Suomen kansalle

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho hyökkäsi jokin aika sitten raivoisasti Venäjää ja venäläisiä vastaa. 1930-luvun Lapuan liikkeen rasistit ja IKL:n raivopäät olivat herrasmiehiä Halla-ahoon verrattuna.

Jos Jussi Halla-aho olisi vain nurkassaan murjottava riviedustaja, vaara jäisi paikalliseksi. Niin ei kuitenkaan ole. Hän on eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja.

Halla-aho otti kantaa keskusteluun, joka ryöpsähti muutamien oikeistolaisten tuettua Ukrainan sotaa maksamillaan ja allekirjoittamillaan ammuksilla. Myös Halla-aho kertoi ostaneensa yhden allekirjoitetun tykistöammuksen.

Halla-ahon mielestä venäläisten sotilaiden tappaminen on ”hyvä asia” ja ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä. Hän on myöhemmin laajentanut ”hyvän asian” koskemaan kaikkia venäläisiä. Hän on terävöittänyt vielä puheitaan kirjoittamalla, että vihollisen demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä, ja että tapettavalta viholliselta on riisuttava ihmisyys.

Halla-ahon kaltaisia ”ammustukijoita” ovat myös kirjailija Sofi Oksanen, entinen tiedustelueversti ja nykyinen Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Matti J, Kari, ex -tiedustelupäällikkö ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ja eduskunnan alaisen Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Kansanedustaja Halla-aho valittiin 16.2. 2022 eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. Hän nousi tehtävään viikko aiemmin syrjäytetyn puoluetoverinsa kansanedustaja Mika Niikon tilalle.

Syynä Niikon syrjäyttämiselle oli, että hän kehotti länsivaltioita huomioimaan Venäjän turvallisuustarpeet ja että Ukrainan on viisaampaa pysyä Naton ulkopuolella. Niikon pohjimmainen huoli oli, onnistutaanko täysimittainen sota välttämään diplomatian keinoin.

Kansanedustaja Mika Niikon syrjäyttämiseksi käynnistyi suuri poliittinen kampanja. Kansanedustaja Jussi Halla-ahon erottamista ei vaadi kukaan. Poliittisella eliitillä ei ole enää selkärankaa.

Ps. Mika Niikko äänesti eduskunnassa Suomen Nato-hakemuksen jättämistä vastaan.

Pakina, Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 1/2023