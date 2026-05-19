Hallituksen kehysriihen selvä viesti: Sotaa, ei sotea

Suomen valtion hallitus eli valtioneuvosto esitteli kehysriihensä 22.4.2026. Punainen lanka on: Terveydenhuollosta leikataan, työllisyystilanteeseen ei tule helpotuksia, ja kaikki ylijäävä veronmaksajien raha laitetaan sotavarusteluun – kokonaan vastikkeetta Ukrainaan tai vielä suoremmin Suomen sotavalmisteluihin. Itse valtionkaan taloustilanteen korjaamiseksi ei pitemmällä aikavälillä tehdä juuri mitään, mikä on vain suuren pääoman eduksi ja täysin tarkoituksellista.

”Itäisen Suomen ohjelman” etenemisestä kuulemma huolehditaan, mutta tietenkään millään ei korvata kaupankäyntiä luonnollisen kauppakumppanin, Suomen suurimman rajanaapurin Venäjän kanssa. Sen pois katkaiseminen on yksi suurimmista yksittäisistä syistä tämän päivän lamalle, mutta sitä ei sanallakaan kehdata mainita, vaikka juuri hallitus on se, joka asiaan voisi vaikuttaa.

Kotitalousvähennystä korotetaan, ei sentään ihan palauteta vuoden 2023 tasolle. Tosin vähävaraisimmat eivät ole kotitalousvähennyksestä tähänkään mennessä mitään hyötyä nähneet. Velkaantumista (ja pankkien vaurastumista) puolestaan helpotetaan, alentamalla ASP-lainojen omarahoitusosuutta ja pidentämällä enimmäislaina-aikaa. Siihen sitten loppuivatkin tavalliselle työläiselle näkyvät helpotukset tältä erää.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) suoraan myöntää, että edeltävät kolme vuotta eivät ole olleet haastavia hallitukselle, mutta sitä enemmänkin tavallisille suomalaisille. Eduskunta ei tee mitään Suomen talouden hyväksi, mikä olisi ulkomaanmarkkinoista riippumatonta. Mutta näiden markkinoiden orjina he kuitenkin jatkavat suomalaisten hyvinvoinnista leikkaamista. Velkajarrun myötä oppositiokin on sitoutunut näihin samoihin nykyisen hallituksen tavoitteisiin.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) puolestaan sanoo, että aiemmin sovitusta leikkauspolitiikasta ei voi poiketa, vaikka maailmalla mitä tapahtuisi. Mutta uusiin uhkiin on kuitenkin vastattava lisäämällä kotimaista sotavarustelua, ja silloin ei riitä sopimusten vaatima tahti. Hallitus antaakin puolustusvoimille yhä lisää hankintavaltuuksia ja jatkaa tähtäämistään Naton vaatimaan 5 %:iin bruttokansantuotteesta ”puolustus”menoihin.

Terveydenhuollon maksuja korotetaan, mikä tuntuu etenkin kaikista köyhimpien taskussa. Muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden leikkausten kanssa tästä saadaan valtionkassaan 240 miljoonan euron säästö. Samaan aikaan Ukrainaan lähetetään vastikkeetta 300 miljoonaa euroa, joka käytännössä menee suoraan aseteollisuuteen.

Käytännössä ainoat sektorit, joihin tulee aiempaa enemmän valtion rahaa, ovat välittömän puolustussektorin lisäksi autoilu-, energia- (turpeenpoltto) ja muu kriittinen infrastruktuuri, jotka nekin olisivat sotaan lähtiessä selvästi tarpeellisia.

Puolustustarpeet eivät järjestään nouse samassa tahdissa talouden kanssa. Naton vaatimus, että puolustusmenot olisivat suurudeltaan 5 % bruttokansantuotteesta, on aivan hyväksymätön ja johtaa väistämättä militarisaatioon.

Äärioikeiston nousun jatkuminen näkyy myös katukuvassa. Esimerkiksi vappuna Tampereella fasistit pahoinpitelivät fasismin vastaisia tunnuksia kantaneet naisen ja miehen kahdessa erillisessä tilanteessa. Poliisi hyväksyi äärioikeiston harjoittaman pahoinpitelyn seisomalla suunnitellusti riittävän kaukana, ettei ehtisi tehokkaasti puuttumaan. Kaikista vaarallisimmat fasistit ovat kuitenkin eduskunnassa ja hallituksessa.

Toisaalta kriisiytyvältä kapitalistiselta, imperialistiselta valtiolta ei voi mitään muuta odottaakaan. Sota on ainut, vaikka sekin väliaikainen, paineventtiili, jonka kautta kapitalismin korkein vaihe voi

uusiutua ja jatkaa voittojen havittelua ja haalimista. Se ei tunne armoa ihmisten hengille saatikka planeettamme luonnolle. Kaikkien maiden työläiset, järjestäytykää sotaa ja militarisaatiota vastaan! Meillä ei ole mitään menetettävää, mutta toimimattomuudella menetämme tulevaisuudenkin

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

16.5.2026