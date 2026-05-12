POLIISIVÄKIVALLAN KASVU KERTOO KAPITALISMIN KRIISISTÄ

Ylen MOT-ohjelma julkaisi mielenkiintoisen tv-dokumentin poliisiväkivallasta nimeltään ”Poliisi pahoinpiteli poikani”. Kaikki kommunistit tietävät, että valtio – ja erityisesti poliisilaitos – on vain luokkaväkivallan väline, jota hallitseva luokka käyttää valtansa pitämiseksi. Meille ei siis tule yllätyksenä, että poliisi pieksee kansalaisia, usein jopa ilman mitään laillista veruketta.

Dokumentti keskittyy muutamaan kuvaavaan tapaukseen. Eräässä tapauksessa poliisi vakavasti pahoinpiteli 16-vuotiaan tummaihoisen pojan, joka ei tehnyt heille minkäänlaista vastarintaa. Poikaa syytettiin ilotulitteiden ampumisesta ilman lupaa.

Toisessa tapauksessa poliisi erehtyi henkilöstä ja laittoi täysin syyttömän miehen rautoihin. Mies oli kauhuissaan tilanteesta ja kuoli poliisin käsittelyssä pidätystilanteessa. Yhdessä tapauksessa suuri joukko poliiseja yritti taltuttaa sellissä vastustelevaa miestä laittamalla omaa painoaan tämän päälle. Mies meni niin huonoon kuntoon, että häntä jouduttiin elvyttämään – kuolema oli hyvin lähellä.

Myös paljon suuttumusta on herättänyt tapaus, jossa poliisit ”muiluttivat” pidätetyn keskelle Sipoon metsää ja jättivät sinne. Tuo tapahtui yöllä, jolloin oli pilkkopimeää eikä alueella ollut katuvaloja. Pidätetyllä ei ollut puhelinta eikä lämpimiä vaatteita ja lämpötila oli lähellä nollaa astette. Muilutettu mies ei tiennyt missä hän on. Hän pääsi pois, koska ohikulkija suostui auttamaan. Poliisi perusteli tekoaan sanomalla että pidätetyn käytös oli ”ärsyttävää” ja väitti toimineensa oikein.

Käytännössä kaikissa tapauksissa, joissa ei ole valvontakameran videota tai muuta kiistatonta näyttöä, poliisit selviävät ilman mitään sanktiota. Väärän miehen pidättämisessä ja tappamisessa poliisi virallisen päätöksen mukaan ei tehnyt mitään väärää. Onko asia ymmärrettävä niin, että pienistä rikoksista tai jopa täysin ilman syytä, poliisilla on oikeus telottaa ihmisiä kadulle?

Poliisijohto vastasi haastattelussa väittämällä, että ihmiset voivat edelleen ”luottaa poliisiin”, silloinkin kuin he tutkivat omia rikoksiaan. He vetoavat siis vanhaan sanontaan, että ”poliisi on tutkinut oman toimintansa ja todennut itsensä syyttömäksi”. Ylipäätään poliisin vastauksille asian suhteen on luonteenomaista systemaattinen ja räikeä valehtelu.

Dokumentti antaa vain uuden osoituksen siitä, että poliisin tehtävä ei ole palvella kansaa, vaan pitää kansaa kurissa, suojella hallitsevien luokkien valtaa ja omaisuutta, ja varmistaa kapitalistisen riistojärjestelmän jatkuminen. Poliisin väkivallan lisääntyminen on selvä merkki kapitalistisen järjestelmän mädäntyneisyydestä.

Tomi Mäkinen