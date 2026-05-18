Äitini oli suomalainen nainen. Siksi olen suomalainen mies. Tämä sattuma on luonnollinen oikku olla suomalaisen äidin synnyttämä suomalainen mies. Tavallinen mies, jolla on vähän tarpeellisia sanoja, ja nekin usein väärissä paikoissa. Olen nähnyt äidin tekevän työtä, jota en lapsena ajatellut työksi. Hän teki naisten töitä. Miehet kävivät töissä, miehet tekivät töitä. Tänä päivänä sillä lisäyksellä, että miehet ja naiset käyvät töissä, mutta miehet tekevät työtä. Tähän ajatteluun äiti ei ole minua kasvattanut, vaan ikimuistoinen suomalainen miehisyys. Ei äiti ole keskustelemattomaksikaan opettanut. Äiti, sinä olit suomalaisen työn sankari. Tähän riittävät miehen sanat. Vaikka väärässäkin järjestyksessä.

Olli Krannila