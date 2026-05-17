Keskusneuvoston Ulkopoliittinen kannanotto

Kuluneet kolme vuosikymmentä ovat paljastaneet Suomen kansalle, että Suomen kapitalistit
suojelevat vain omia etujaan. He ovat vieneet Suomen EU:n ja Naton jäseneksi, työväenluokan etujen
vastaisesti.
Jäsenyys EU:ssa on talouspolitiikan osalta merkinnyt vahvempaa sitoutumista kansainväliseen
imperialistiseen järjestelmään. Käytännössä tämän järjestelmän lainalaisuudet ovat johtaneet
Suomessa jo useaan taantumaan, lamaan ja jättityöttömyyteen. Mikään niistä
propagandalupauksista, joita kansalle markkinoitiin, ei ole toteutunut. Sen työväenluokka on saanut
katkerasti kokea.
Suomen valtaapitävä porvaristo on alistunut tukemaan EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Hinta siitä on ollut enemmän kuin kova. Suomi on vihanlietsonnallaan ja komission sotaisilla
päätöksillä ajettu Venäjän vihollismaaksi. Se ei ole luonnollista naapuripolitiikkaa.
Suomen liittyminen 2023 sotilasliitto Naton jäsenmaaksi kavensi yhä edelleen oman ulko- ja
turvallisuuspolitiikan toteuttamista. Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto on porvariston etujen
turvaamiseksi tuonut Suomeen vieraiden valtojen sotilastukikohdat, aseet, sotilaat ja
sotaharjoitukset. Nyt puuhataan jo ydinasekiellon kumoamista ja ydinaseiden tuomista Suomeen.
EU:n ja Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan seuraaminen aikana, jolloin imperialistinen kilpailu
ja sodat kiihtyvät ympäri maailmaa, on todella vaarallista. Siitä kertoo Suomen ajaminen EU:n ja Naton
joukoissa Ukrainan sodan osapuoleksi ja Venäjän viholliseksi.
Suomi antaa taloudellista tukea Ukrainan korruptoituneelle hallinnolle ja kuljettaa aseapua sodassa,
jossa tosiasiassa vastakkain ovat länsi ja Venäjä. Suomen menot tästä ovat jo yli neljä miljardia euroa.
Lisäksi on annettu sitoumus noin kahden miljardin euron lisämenosta.
Lähi-idän sotiin osallistuminen on ollut myös esillä. On jopa esitetty Suomen osallistumista Iranissa
Hormuzinsalmen öljy- ja kaasureittien turvaamiseen. Se olisi suora sotilaallinen apu Yhdysvaltojen ja
Israelin aloittamalle hyökkäyssodalle Iranissa.
Imperialismin verinen käsi ulottuu Euroopan ja Lähi-idän ohella Latinalaiseen Amerikkaan. Sen
kohteena ovat kaikki mantereen kansat, ja valtioista erityisesti Kuuba, Venezuela ja Nicaragua. Ne ovat
taloudellisten saartojen ja sotilaallisen hyökkäyksen kohteena.
- Kommunistinen työväenpuolue antaa tukensa kaikille niille rauhanvoimille, jotka tekevät
vilpittömästi työtä imperialismin sotien pysäyttämiseksi.
- Kannatamme pikaista rauhaa Ukrainassa.
- Suomi irti EU:sta, Natosta ja kaikista sotilaallisista liittoumista
- Tuemme Palestiinan kansan kamppailulle oman itsenaisen valtion perustamiseksi.
- Annamme tukemme Latinalaisen Amerikan työtätekeville kansoille. Eläköön Kuuba!
Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta
Keskusneuvosto
16.5.2026