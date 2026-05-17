Keskusneuvoston Ulkopoliittinen kannanotto

Kuluneet kolme vuosikymmentä ovat paljastaneet Suomen kansalle, että Suomen kapitalistit

suojelevat vain omia etujaan. He ovat vieneet Suomen EU:n ja Naton jäseneksi, työväenluokan etujen

vastaisesti.



Jäsenyys EU:ssa on talouspolitiikan osalta merkinnyt vahvempaa sitoutumista kansainväliseen

imperialistiseen järjestelmään. Käytännössä tämän järjestelmän lainalaisuudet ovat johtaneet

Suomessa jo useaan taantumaan, lamaan ja jättityöttömyyteen. Mikään niistä

propagandalupauksista, joita kansalle markkinoitiin, ei ole toteutunut. Sen työväenluokka on saanut

katkerasti kokea.



Suomen valtaapitävä porvaristo on alistunut tukemaan EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Hinta siitä on ollut enemmän kuin kova. Suomi on vihanlietsonnallaan ja komission sotaisilla

päätöksillä ajettu Venäjän vihollismaaksi. Se ei ole luonnollista naapuripolitiikkaa.



Suomen liittyminen 2023 sotilasliitto Naton jäsenmaaksi kavensi yhä edelleen oman ulko- ja

turvallisuuspolitiikan toteuttamista. Yhdysvaltojen johtama sotilasliitto on porvariston etujen

turvaamiseksi tuonut Suomeen vieraiden valtojen sotilastukikohdat, aseet, sotilaat ja

sotaharjoitukset. Nyt puuhataan jo ydinasekiellon kumoamista ja ydinaseiden tuomista Suomeen.



EU:n ja Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan seuraaminen aikana, jolloin imperialistinen kilpailu

ja sodat kiihtyvät ympäri maailmaa, on todella vaarallista. Siitä kertoo Suomen ajaminen EU:n ja Naton

joukoissa Ukrainan sodan osapuoleksi ja Venäjän viholliseksi.



Suomi antaa taloudellista tukea Ukrainan korruptoituneelle hallinnolle ja kuljettaa aseapua sodassa,

jossa tosiasiassa vastakkain ovat länsi ja Venäjä. Suomen menot tästä ovat jo yli neljä miljardia euroa.

Lisäksi on annettu sitoumus noin kahden miljardin euron lisämenosta.



Lähi-idän sotiin osallistuminen on ollut myös esillä. On jopa esitetty Suomen osallistumista Iranissa

Hormuzinsalmen öljy- ja kaasureittien turvaamiseen. Se olisi suora sotilaallinen apu Yhdysvaltojen ja

Israelin aloittamalle hyökkäyssodalle Iranissa.



Imperialismin verinen käsi ulottuu Euroopan ja Lähi-idän ohella Latinalaiseen Amerikkaan. Sen

kohteena ovat kaikki mantereen kansat, ja valtioista erityisesti Kuuba, Venezuela ja Nicaragua. Ne ovat

taloudellisten saartojen ja sotilaallisen hyökkäyksen kohteena.

Kommunistinen työväenpuolue antaa tukensa kaikille niille rauhanvoimille, jotka tekevät

vilpittömästi työtä imperialismin sotien pysäyttämiseksi. Kannatamme pikaista rauhaa Ukrainassa.

Suomi irti EU:sta, Natosta ja kaikista sotilaallisista liittoumista

Tuemme Palestiinan kansan kamppailulle oman itsenaisen valtion perustamiseksi.

Annamme tukemme Latinalaisen Amerikan työtätekeville kansoille. Eläköön Kuuba!

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

16.5.2026