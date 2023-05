Hallitusohjelma on kokoomuksen sanelema

Eduskuntavaalien tulos merkitsee oikeiston poliittisen vallan kasvua. Käytännössä tuo valta laajenee koko suomalaisen yhteiskunnan toimintoihin. Se merkitsee työväenluokan taistelulla saavutettujen etujen nakertamista, jopa osin poistamista.

Neljän porvaripuolueen hallitus näyttää juuri nyt todennäköiseltä. Parhaillaan käynnissä olevat neuvottelut hallitusohjelmasta eivät ole este kokoomusjohtaja Orpon hallitukselle. Hallitusohjelmasta syntyvä kompromissi on kokoomuksen sanelema.

Eduskunnan vasemmistopuolueet, keskusta ja vihreät ovat valittaneet tulevan hallituksen toteuttavan oikeistolaista politiikkaa. Se on totta, mutta samaa politiikkaa ne toteuttivat vuosia itsekin hallitusvallassa ollessaan.

Jo nyt on selvä asia, että julkista taloutta leikataan tällä vaalikaudella kuudella miljardilla eurolla. Leikkausten pääkohde on niissä palveluissa ja eduissa, jotka ovat helpottaneet työväestön pärjäämisestä arkipäivän elämässä.

Ne, joilta leikataan, pannaan myös leikkausten kärsijöiksi ja maksajiksi.

Kansanterveyslaki, joka oli yksi työväenluokan taistelun tuloksista, lakkasi tämän vuoden alussa. Tilalle päätetyt sote-lait ja niiden myötä hyvinvointialueet ovat osoittautuneet lyhyessä ajassa epäonnistuneeksi kokeiluiksi.

Nyt on käynyt ilmi, että hyvinvointialueiden rahoituksesta puuttuu miljardeja euroja. Ei ole vaikea arvata, että valtion rahoitusta alueille ei lisätä. Edessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen heikennykset ja asiakasmaksujen korotukset.

Muitakin heikennyksiä on perusturvaan tulossa. Työttömyysturvaa ollaan leikkaamassa työttömyyskassojen maksaman ansiopäivärahan porrastuksella ja lyhentämällä päivärahan saamisen enimmäisaikaa.

Muita leikkauskohteita ovat perusturvaan kuuluvat asumistuki, ilmainen ja kattava koulutus, jopa harkinnanvarainen toimeentulotuki.

Vaikka oikeiston kuristava ote on kova, vastarintaan on noustava. Työtätekevien on tiedostettava oma asemansa kapitalismissa, järjestäydyttävä ja oltava toisilleen solidaarisia. Puristettu nyrkki taskussa ei nyt auta.

Työkansan Sanomat 6/2023, Pääkirjoitus