Irti hallituksen sotapolitikasta, ei Nato jäsenyydelle ja asevarustelulle

Huolimatta vasemmistolaisesta naamiostaan sosiaalidemokraatti Marinin johtama viiden puolueen hallitus on kulkenut porvarien viitoittamaa tietä ja jatkanut kansaa kurjistavaa politiikkaa. Marinin hallitus (johon kuuluvat myös Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP) ei noudata rauhanpolitiikkaa, vaan on imperialististen EU:n ja USA:n ohjattavissa.

Samalla kun kansaa kurjistetaan, on Marinin hallitus nostanut armeijan määrärahoja. Ne ovat tänä vuonna historiallisen suuret 5,3 miljardia euroa. Nyt niitä ollaan hallituksen esityksestä vielä nostamassa sadoilla miljoonilla jo kevään lisäbudjetissa.

Hallitus on toteuttanut kalliin hävittäjähankinnan, jossa kymmeniä miljardeja sijoitetaan kansan olojen parantamisen sijasta ihmisten tappamiseen ja Suomen kytkemiseksi osaksi EU:n / USA:n sotastrategiaa, jota toteutetaan Naton sotilasvoimalla.Hallitus teki tämän täydellisessä yhteisymmärryksessä oppositiopuolueiden kanssa.

Voidaankin sanoa, että kaikki eduskuntapuolueet ovat samaa mieltä puolustaessaan imperialistista sotapolitiikkaa ja kurittaessaan kansaa. Ajoittaiset kinastelut hallituksen ja oppositiopuolueiden välillä ovat merkityksetöntä teatteria, molemmat ajavat suurpääoman etua.

Ukrainan kriisin kärjistyttyä Marinin hallitus ei ottanut selkeää kantaa rauhan puolesta tai tuominnut sotayllytystä. Myös valtion mediassa esitettiin entistä enemmän venäläisvihamielistä ja militaristista propagandaa ilman poikkipuolista sanaa hallitukselta. Marin itse on hiljaa ja antaa kenraalien puhua.

Kapitalistinen media on kiivaasti pyrkinyt muokkaamaan yleistä mielipidettä valmistaakseen Suomen Nato-jäsenyyttä. Marinin hallitus ei ole kategorisesti torjunut Nato-jäsenyyttä. Porvaristo ja kapitalistit suunnittelevat myös sotilaallisen yhteistyön entisestään syventämistä Ruotsin ja USA:n kanssa. Erittäin tuomittavaaon, että hallitus on hyväksynyt aseiden viennin Ukrainaan. Tämä tekee Suomesta sodan osapuolen. Asiasta päätti valtioneuvosto ja ulkopoliittinen valiokunta, johon kuuluvat mm. presidentti Niinistö, pääministeri Marin ja ulkoministeri Haavisto.



Euroopan unionin 27 jäsenmaasta 21 on myös Nato-maita. EU tuki aktiivisesti Ukrainan 2014 vallankaappausta. EU suunnittelee omaa armeijaa, ja vaikka EU ja USA ovat kilpailijoita, ovat ne selvästi liittoutuneet yhteen Venäjää ja sen liittolaisia vastaan. EU-jäsenyys myös sitoo Suomea läntisen imperialismin blokkiin. Mikään eduskuntapuolue ei vastusta Suomen EU-jäsenyyttä ja erityisesti hallitus on ylistänyt EU:ta aina kun mahdollista.

Suomen on pysyttävä erossa imperialistien ja suurvaltojen välisistä konflikteista, jotka tuovat kapitalisteille, sotakeinottelijoille ja asetehtailijoille suuret voitot, mutta kansalle vain kärsimystä. Jo nyt näemme hintojen nousua monilla aloilla ja jatkossa vielä enemmän elämisen perustarvikkeissa.



Nato-jäsenyys on torjuttava ja Suomen on irtaannuttava kaikista Naton, USA:n ja muiden maiden kanssa tehdyistä sotilaallisista sopimuksista ja sotaharjoituksista.



Suomen on lopetettava sotilaallinen yhteistyö Ruotsin, USA:nja muiden maiden kanssa. Tuollaiset liittoumat ovat salakavala keino huomaamattomasti integroida Suomi imperialistisiin blokkeihin.

Suomen on erottava Euroopan Unionista. EU ei ole rauhanomainen ja kaikkia hyödyttävä veljellinen liitto, vaan imperialistinen liittouma, jossa suuret taloudet alistavat pieniä. EU:n johtavilla talouksilla on imperialistisia pyrkimyksiä, ne toimivat yhteistyössä Naton kanssa ja EU on jo pitkään suunnitellut myös omaa armeijaansa. Tuo kaikki on kansanvastaista vaarallista politiikkaa, mistä Suomen on erottava.

Ainoastaan työväenvalta ja sosialismi voi turvata kestävän rauhan. Kapitalistiset puolueet eivät voi sitä tehdä. Työläistenon rohkeasti taisteltava omien etujensa puolesta, kapitalistista riistoa, kurjistumista ja sodan uhkaa vastaan.

Vantaa, 11.3.2022

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Poliittinen toimikunta