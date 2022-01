Kansalaisten palveluja parannettava – Aluehallinto iskee niihin heikentävästi

Aluevaltuustojen vaalit pidetään tammikuussa 2022. Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavat aluevaltuustot tulevat päättämään sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Näiden toimialojen kohdalla tapahtuu todella suuri kuntaliitos.

Aluehallinnon toiminnan puitteet, kuten mahdollinen verotusoikeus on vielä päättämättä eduskunnassa. Alkuaan tätä suurta hallinnollista muutosta perusteltiin saavutettavilla säästöillä. Puheet tältä osin ovat vaimentuneet, kun päättäjät eduskunnassa ovat havainneet edessä olevat suuret tehtävät hallinnon muodostamisessa ja vanhojen rakenteiden purkamisessa.

Todellisuutta on se, että nykyisellä sairaanhoitopiirien hallintorakenteella on saavutettavissa kaikki se millä muutosta on nyt perusteltu. Sitä vaan ei ole sanottu, että rahaa sosiaali- ja terveydenhoitoon tarvitaan lisää. Suomessa terveydenhoitoon käytettävä rahamäärä on 40 % pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Juuri tämän vuoksi julkisen terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden saanti on kriisitilanteessa.

Aluehallinnon muodostamisen todellinen syy on yksityistäminen. Kun Kansanterveyslaki 1970- luvun alussa hyväksyttiin, pidettiin selvänä asiana, että yhteiskunta tulee huolehtimaan jokaisesta kansalaisesta hänen saadessa hoidon ja vielä ilmaiseksi. Tämä oli yhteiskunnan tavoite saavuttaa mahdollisimman tasa-arvoinen terveys kaikille. Nyt tilalle tuodaan yrityksille mahdollisuus saada voittoja ihmisten sairauden ja terveyden kustannuksella.

Aluevaltuustoilla tulee olemaan järjestämisvastuussa mahdollisuus antaa alueen sote-palvelut yksityisen voittoa tavoittelevan yrityksen tuottamiksi. Näin koko maan eri alueiden palvelut voivat muodostua erilaisiksi ja eritasoisiksi. Myös keskitetty lääketieteellinen tieto häviää kilpailullisista syistä. Lupauksia sote-palvelujen rahoituksen lisäämisestä ei ole näkynyt eikä kuulunut vaikka rahaa tulee kulumaan alue- ja valtionhallinnon muodostamiseen, tietotekniikan luomiseen ja ylläpitämiseen sekä yksityisten yritysten voittoihin. Varsinainen tehtävä, parantaa palveluiden saantia, ei tule kohentumaan vaan ne heikkenevät.

Yksi merkittävä ja myös kielteinen kehitys aluehallinnon muodostamisessa on kuntatasolla lähidemokratian ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien heikentyminen sote-asioissa. Aluevaltuustoihin valituiksi tulevat pääasiassa edustajat suurista kunnista. Alueen syrjäseudut syrjäytyvät entisestään ja kapitalistinen keskittyminen jatkuu kiihtymällä. Aluevaalit eivät edistä kansalaisten oma-aloitteellisuutta toimia kuntapolitiikassa. Aluehallinto tulee heikentämään palvelujen saantia, tulee kalliiksi, on etäinen ja tarpeeton.

Kommunistinen työväenpuolue

Keskusneuvosto