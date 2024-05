Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) tuomitsee imperialistiset sodat ja Suomen Nato-jäsenyyden

Kansainväliset konfliktit ja jännitteet ovat parhaillaan kasvamassa kautta maailman. Imperialistiset sodat raivoavat Euroopassa, Lähi-idässä ja yhä kiihtyvään tahtiin myös Afrikassa ja Aasiassa.



Imperialistien välinen sota Ukrainassa jatkuu jo kolmatta vuotta. Tuhoisan kulutussodan vahingot tulevat näkymään vielä vuosikymmenien päästä.



Israelin hävityssota Gazassa on jatkunut seitsemän verisen kuukauden ajan. Viimeisimpien tietojen mukaan palestiinalaisia on kuollut yli 35 tuhatta. Haavoittuneita on lähes 81 000. Yhä useammin ja useammin voimme nähdä liki reaaliaikaista Israelin miehitysjoukkojen terroria ja hirmutekoja Gazassa.



Viimeisimpänä hirmutyönä on mekanisoitu hyökkäys Egyptin rajan tuntumassa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin etelä-Gazassa.

Kaikesta huolimatta Palestiinan kansalle sataa tukea kautta maailman. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta ja puolustusministeri Yoav Gallantista, ja vaatinut Israelia lopettamaan hyökkäyksensä Gazassa ja muualla Palestiinassa.



Jopa Euroopassa Espanja, Irlanti ja Norja ovat tunnustaneet Palestiinan valtion. Nyt jo 130 YK:n jäsenvaltiota tehnyt tunnustuksensa. Häpeällisesti Suomen oikeistohallitus toimii toisin ja myötäilee asekauppojen toivossa sekä Israelin että USA:n hallituksia. Yleinen mielipide jopa imperialistisissa maissa on kääntymässä Israelia vastaan.



Imperialistien sapelienkalistelu on jatkunut myös Aasiassa. Sekä Kiina että Yhdysvallat ovat pitäneet suuria sotaharjoituksia sekä Etelä-Kiinan merellä että Korean niemimaalla.



Ktp tuomitsee kaikki imperialistiset sodat, Suomen Nato-jäsenyyden ja sen seurauksena suomalaissotilaiden lähettämisen sotimaan ulkomaille, ja Suomen tuen Palestiinan miehitykselle ja Gazan asukkaiden kansanmurhalle.



Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto Vantaa, 25.5.2024