Ktp tukee ammattiliittojen lakkotaistelua ja tuomitsee kaikki tekeillä olevat sotavalmistelut

Suomessa eletään nyt aikaa, missä pääoman omistajien ja työväenluokan vastakkainolo on kärjistynyt yhteenotoksi. Vastakkainolo on kapitalismiin kuuluva jatkuva tila, joka aika ajoin muuttuu yhteenotoksi. Kapitalismissa pääoman ja työn ristiriita on sovittamaton.

Nyt käynnissä olevan yhteenoton syynä on kokoomus- ja perussuomalaisjohtoisen porvarihallituksen hyökkäys työtätekevien aiemmin itselleen taistelemia sosiaalisia parannuksia ja työelämään liittyviä oikeuksia vastaan.

Porvarihallituksen sosiaaliturvaan kohdistamat leikkaukset ovat jo osin toteutuneet, kun eduskunta hyväksyi viime vuoden lopulla asumistuen ja työttömyyskorvausten saamisen ehtojen ja määrän heikennykset.

Suomen perustuslaki turvaa työtätekeville järjestäytymisen ja toiminnan oikeuden. Niihin kuuluu yhtenä työtaisteluoikeutena lakon järjestäminen. Porvarihallitus on jo aloittanut lakivalmistelun lakkojen keston rajoittamiseksi ja työtätekevien rankaisemiseksi sekä rahallisten korvausten ulottamisen työntekijätasolle.

Porvarihallituksen hyökkäys työväenluokkaa vastaan voidaan torjua vain joukkovoimalla. Se edellyttää kaikkien työläisten järjestäytymistä, työtaisteluihin osallistumista ja solidaarisuutta työläistovereita kohtaan.

Ktp tuki ammattiliittojen järjestämiä kaksipäiväisiä lakkoja 1–2 helmikuuta. Tuemme kaikin voimin myös liittojen lakkoja 12–18 helmikuuta.

Jos porvarihallitus ja hallitusta tukeva kapitalistien EK eivät peräänny kurjistamisvaateistaan, ammattiliittojen keskusjärjestöjen ja liittojen on aloitettava yleislakon valmistelu. Se on aloitettava kuulemalla työpaikkoja ja ammattiosastoja.

Porvarihallituksen sisällä vaikuttaa äärioikeistolainen ja militaristinen toimintaryhmä, jonka päätavoite on Suomen luovuttaminen Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton Venäjän vastaisten sotavalmistelujen alueeksi. Siihen kuuluu Yhdysvaltojen tukikohtien perustaminen ja ydinaseiden kuljettaminen sekä varastointi Suomen alueella.

Ktp vetoaa suomalaiseen rauhanliikkeeseen, että liike ryhdistyisi ja aloittaisi yhteisen kamppailun militarismin kasvun pysäyttämiseksi ja Yhdysvaltojen johtaman sotilasliitto Naton Suomeen tulon torjumiseksi.

Suomen presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella ei ollut yhtään ehdokasta, joka olisi asettunut puolustamaan työtätekeviä ja vastustamaan tai edes kritisoimaan käynnissä olevia sotavalmisteluja. Siksi vaalien toiselle kierrokselle äänestettiin kaksi porvariehdokasta. Toinen oli vain enemmän oikealla kuin toinen.

Nyt kun presidentiksi nousee kokoomuksen Alexander Stubb, on kokoomuksella Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa musta värisuora – presidentti Stubb, pääministeri Orpo ja ulkoministeri Valtonen. Tilanne muistuttaa vaarallisesti aikaa ennen viime sotia.

Tähän kokoomuksen mustaan värisuoraan sopii hyvin perusuomalaisten sisäpoliittinen valta – valtiovarainministeri Purra ja eduskunnan puhemies Halla-aho, joiden arvot ovat äärioikealla.

Puhemies Halla-aho kannatti aiemmin Kreikan taloudellisten vaikeuksien ratkaisemiseksi ja työläisten lakkojen nujertamiseksi maan sotilasjuntan paluuta ja kenraalien valtaa. Onko tuo perussuomalaisten ratkaisu myös Suomen talouteen ja työtätekevien lakkoiluun.

Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta

Keskusneuvosto, 11.2.2024