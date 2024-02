Ktp ei hyväksy palestiinalaisten kansanmurhaa – Suomi on osallinen Israelin tekemissä sotarikoksissa

On kulunut neljä kuukautta siitä, kun palestiinalaiset vastarintajoukot murtautuivat Israelin saarrosta Gazan kaistalta. On nähty neljä kuukautta Israelin miehitysjoukkojen mielivaltaista terroria Gazan siviilialueilla, laittomia vangitsemisia, armottomia pommituksia siviilikohteisiin ja räikeää nälkäsaartoa.

Etelä-Afrikan rohkeasta esityksestä YK:n oikeudellinen pääelin Kansainvälinen tuomioistuin määräsi noin kaksi viikkoa sitten Israelin valtion rajaamaan tuhovimmaansa ja päästämään humanitaarista apua Gazaan. Israel ei ole toteuttanut tuomioistuimen päätöstä, vaan jatkanut kansanmurhaa. Israel muun muassa pumppaa merivettä Gazan pohjaveteen saastuttaen pohjavesivarat jopa vuosikymmeniksi.

Tilanne on äärimmäisen synkkä, muttei kuitenkaan täysin toivoton. Palestiinan vastarinta on tehnyt rohkeaa vastarintaa Israelin miehitysjoukkoja vastaan. Siihen Israel on vastannut brutaalilla pommituksella, turvautuen terroriin siviiliväestöä kohtaan, koska eivät kykene tuhoamaan Palestiinan vastarintaa.

Suomi on yhdistetty palestiinalaisten kansanmurhassa Israelin sionistihallinnon kumppaniksi. Vastuun tästä kantavat Suomen ulkopolitiikasta vastaavat presidentti ja hallitus.

KTP vaatii, että tälle politiikalle tulee loppu.

Vaadimme:

– Kaiken taloudellisen toiminnan katkaisua Israelin valtion kanssa, mukaan lukien David’s Sling-ilmatorjuntaohjusten satojen miljoonien kauppa.

– Israelin joukkojen vetämistä vuoden 1967 hyväksyttyjen rajojen taakse.

– Palestiinan itsenäisyyden tunnustamista.

KTP seisoo horjumatta palestiinalaisten kansallisen itsemääräämisoikeuden takana.

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Kommunistinen työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta

Keskusneuvosto, Vantaa 10.2.2024