Lenin Neuvostoliiton elokuvissa

Viime kuukausina halusin katsoa elokuvia, jotain viihdyttävää mutta samalla opettavaa ja ennen kaikkea tietysti jotain, joka on tehty kommunistisesta näkökulmasta, sillä pidän länsimaista elokuvataidetta yhä sietämättömämpänä sen monenlaisten harmaiden mössöjen vuoksi, jotka on kirjoitettu, kuvattu ja leikattu kulutettavaksi ja sitten heti unohdettavaksi. Joten etsin vähän ja löysin joitakin elokuvia Mosfilmin arkistosta YouTubesta.

Ensimmäinen elokuva, jonka katsoin, oli ”Leninin pettäjä”, joka tuotettiin vuonna 1968 ja jonka ohjasivat Juli Karassik ja Nikita Orlov. Elokuva käsittelee Neuvostoliiton viidennen kongressin tapahtumia, jossa vasemmistososialistit, pikkuporvarillinen puolue, joka väitti edustavansa keskisuuria talonpoikia ja oli nuoren Neuvostoliiton toiseksi suurin puolue, petti Neuvostoliiton hallituksen ja kansan yrittämällä käynnistää uuden sodan Saksan valtakuntaa vastaan murhaamalla sen suurlähettilään.

Elokuva kuvaa yksityiskohtaisesti, kuinka neuvostot yrittävät hallita kriisiä, joka kohtaa tuolloin alle vuoden vanhan vallankumouksen. Se osoittaa täysin selvästi, kuinka kaikki muut puolueet Neuvostoliitossa muuttuivat lopulta vastavallankumouksen edustajiksi ja palvelivat objektiivisesti vallankumouksen tuhoamista. Yritys sytyttää uudelleen sota Saksan kanssa johti kansan massojen täydelliseen vieraantumiseen vasemmistolaisista sosialistis-vallankumouksellisista ja siihen, että Neuvostoliiton kansa tiivisti entisestään rivejään bolševikkien ympärille.

Toinen elokuva, jonka näin, oli Lenin Pariisissa vuodelta 1981, ohjanneet Sergei Jutkevitš ja Leonid Eidlin. Elokuva kuvaa yksityiskohtaisesti Leninin maanpakoa Pariisissa vuosina 1909–1912. Elokuvan keskeisenä aiheena on se, kuinka Lenin perustaa Ranskaan puolueen koulun, jonne RSDLP lähettää lupaavia agitaattoreita.

Elokuva seuraa tiiviisti työläistä Trofimovia, joka saapuu puolueen kouluun ensimmäisenä. Se yhdistää Venäjän työväenliikkeen historian, ranskalaisen työväenliikkeen taistelujen historian ja liittyy myös vuoden 1968 taisteluihin, jotka ravistelivat Ranskan yhteiskuntarakennetta. Elokuva onnistuu välittämään vakavan aiheen ja on samalla nokkela ja hauska, sekä hahmojen kuvauksessa että luovassa tarinankerronnassa ja kuvauksessa.

Se kuvaa yhtä Venäjän työväenliikkeen synkimmistä luvuista, jolloin RSDLP oli heikko eikä vallankumouksellista nousua ollut näköpiirissä. Elokuva välittää myös Leninin turhautumista maanpaossa, jossa hän tuntee olevansa lähes vankina, vaikka häntä tarvitaan Venäjällä.

Viimeisin näkemäni elokuva oli Lenin Moskovassa, joka on tuotettu vuonna 1970 ja ohjannut Viktor Georgijew. Se seuraa sähköinsinööri Sabelinia, joka Neuvostoliiton taloudellisen romahduksen vuoksi vuonna 1920 sekä turhautumisensa ja skeptisyytensä vuoksi Neuvostoliiton hallitusta kohtaan joutuu myymään tulitikkurasioita paikallisilla markkinoilla. Elokuva on yleisesti ottaen optimistinen ja kuvaa työläisten sekä Leninin päättäväisyyttä, sillä Lenin uskoo vakaasti vallankumouksen tulevaisuuteen. Sabelin suostuu lopulta laatimaan suunnitelman valtavan maan sähköistämiseksi, mitä tsaarin hallinnon aikana ei koskaan vakavasti harkittu. Elokuva kuvaa porvarillisen älymystön edustajan näkökulmaa, joka pystyy voittamaan vihamielisen asenteensa Neuvostoliiton valtaa kohtaan ja löytää uuden tarkoituksen ja ammatillisen tyydytyksen osallistumalla sosialistiseen rakentamiseen.

Kaikissa kolmessa elokuvassa korostuu se, että Leniniä ei kuvata suurena, koskemattomana johtajana, joka viisaasti ohjaa kansakunnan kohtaloa erillään työväenmassoista, vaan ahkerana vallankumouksellisena, jolla on horjumaton usko vallankumoukseen. Hän on tavallisen työläisen ulottuvilla; kärsivällinen opettaja, jolla on laaja koulutus ja kiinnostus kaikenlaisiin asioihin, ja silti hänet tunnettiin nokkelasta huumoristaan. On selvää, että erityisesti kaksi viimeistä elokuvaa onnistuvat inhimillistämään hänet. Syy siihen, miksi työväestö on koko viime vuosisadan ajan kunnioittanut Leniniä, oli se, että hän oli todellinen kansanjohdaja, joka ei koskaan menettänyt yhteyttään työväestön tarpeisiin.

Jesse Kleinau / TKS