Tuulivoima ja vihreä-uusiutuvaenergia on täyttä fantasiaa joka on markkinoitu kuluttajille ilmaston ja luonnonsuojelun nimissä. Saastuttavaa tuuli-sähköntuotantoa kasvatetaan koko ajan tarkoituksena saada halpaa sähkövoimaa lisääntyvään tekoäly, data ja digiverkoston kulutukseen. Kaikki lisääntyvä sähkönkulutus tapahtuu luonnon säälimättömällä riistolla ja peruttamattomalla tuholta. Tietokoneet ja data tiedonvälitys lisää energiankulutusta ja sitä kautta välillisesti luontokatoa.Keski ja etelä euroopan ilmastonlämpötila on koko ajan noussut, vaikka on hiilineutraalia vihreää” tuulivoimaa lisätty. Samalla on hävitetty sähkölinjojen ja tuuliniyllyjen tieltä satojatuhansia hehtaaria metsää joka luonnostaan viilentää kesän tappavinta + 45 kuumuutta. Arvokkainta mitä Kainuussa on luonto ja metsät ne on nyt luovutettava ilmaiseksi mahtavien sähköenergiayhtiöiden tarpeisiin ja rahantekoon. Kovasti mainostettu tuulivoiman myötä tapahtuva ”maaseudun elinvoiman kehittäminen ja kuntatalouden pelastaminen” ei tule toteutumaan koska edessä on pienten kuntien kuten Ristijärvi (1150 asukasta) kuntaliitokset Pakkoliittyminen Suur-Kajaaniin yhdessä Paltamon kanssa lienee sitten valtionherrojen yhden säästötavoitteen tulos ja päämäärä. Ristijärvellä vireillä olevat tuulivoima hankkeet hyödyntävät muutamia yksityisiä maanomistajia ja samat isännät ovat myös mukana kunnanpäätöksen teossa.

Erkki Kinnunen, Ristijärvi