International Communist Press on aloittanut toimintansa uudelleen

International Communist Press (ICP) on jatkanut toimintaansa tauon jälkeen, historiallisella hetkellä, jolloin kiristyvät luokkataistelut ja eskaloituva imperialistinen aggressio vaativat kommunisteja täyttämään historiallisen roolinsa.

Englanninkielisenä verkkouutisalustana ICP keskittyy luokkataistelun konkreettiseen dynamiikkaan eri maissa, kommunististen puolueiden poliittisiin interventioihin ja arvioihin sekä yhteisten anti-imperialististen ja antikapitalististen tavoitteiden ympärille kehittyneisiin solidaarisuuskäytäntöihin.

ICP perustuu kollektiiviseen ymmärrykseen, ja sen toimituksellista valvontaa hoitaa TKP:n kansainvälinen toimisto. ICP tarjoaa luotettavaa, ensikäden tietoa, joka perustuu puolueiden virallisiin tiedotteisiin, SolidNet-uutiskirjeisiin, edistyksellisiin uutistoimistoihin sekä alkuperäisiin haastatteluihin kommunististen ja työväenpuolueiden edustajien kanssa. Tällä tavoin se pyrkii heijastamaan sekä globaalien kehityssuuntausten pulssia että kansainvälisen kommunistisen liikkeen kehityskulkua.

ICP on sitoutunut tarjoamaan laajaa, ajankohtaista ja luovaa uutisointia edistyksellisistä ja vallankumouksellisista aiheista. Imperialistisen disinformaation ja propagandan voimakkaita mekanismeja vastaan se pyrkii olemaan tehokas ääni, joka vahvistaa kommunistien taistelua ympäri maailmaa.

ICP:ssä julkaistava sisältö voidaan lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: [email protected]

