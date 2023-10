Naton ote Suomesta kiristyy – ydinaseet tulossa?

Suomen liittyminen Natoon on johtanut muutamassa kuukaudessa sotilasliiton militaristisen otteen kiristymiseen maamme alueella. Suomalaisten onkin nyt hyvä tietää. että Naton todelliset poliittiset ja sotilaalliset johtajat istuvat Yhdysvaltojen Valkoisessa talossa ja Pentagonissa. Sotilasliiton Brysselin päämaja Belgiassa pyörittää vain Euroopan sotamyllyä.

Yhdysvallat ja Nato ovat asettuneet taloksi Suomeen. Niiden joukot ja panssarit liikkuvat ympäri Suomea. Itämeren ja Suomenlahden vedet ovat jatkuvien sotaharjoitusten myllerryksessä. Luonto kärsii ja silakat kuolevat sukupuuttoon.

Oma erityinen valtauksen kohde on Suomen ilmatila. Ei ole sellaista Nato-maata, jonka hävittäjät eivät olisi jo olleet saastuttamassa ilmatilaamme ja vakoilemassa Venäjän länsirajaa. Ilmasotaharjoituksiakin on niin paljon, että siviililiikennettä on paikoin jouduttu rajoittamaan.

Uusin temppu oli lennättää Suomen itärajaa hipoen italialaista droonia, jonka tehtävänä oli harjoitella sotaa ja samalla kuvata mahdollisimman pitkälle Venäjän aluetta.

Viime viikonlopulla järjestettiin Helsingissä turvallisuuskonferenssi, joka oli presidentti Sauli Niinistön erityisessä suojelussa. Yksi näkyvimmistä konferenssin osallistujista oli Naton ydinasepolitiikan johtaja yhdysvaltalainen Jessica Cox.

Cox haluaa, että Suomi osallistuu nyt lokakuussa Naton ydin­ase­harjoitukseen. Ydinasejohtaja paljasti, että Suomi on jo mukana ydinasepolitiikkaa käsittelevässä suunnittelukomiteassa ja osallistuu sen työhön.

Kun eduskunnassa äänestettiin toukokuussa Nato-jäsenyydestä, äänestyksen liittyi mietintö, jossa esitettiin ydinaseiden varastoimisen ja kuljettamisen kieltoa Suomen alueella. Vain muutama kansanedustaja äänesti mietinnön puolesta.

Nato-äänestyksestä ja esitetystä ydinaseet kieltävästä mietinnöstä on kulunut vain vajaat puoli vuotta. Jo tuona aikana Suomen militarisointi ja vieraan vallan ote maastamme on edennyt jättiharppauksin.

Käytännössä Suomesta puuttuvat vain ydinaseet ja niillä harjoittelu. Valmistelu näyttää sekin etenevän vauhdilla. Suomen kansaa ollaan viemässä ydinasetuhon uhriksi.

Pääkirjoitus – Työkansan Sanomat 11/2023