Natossa jo ennen jäsenyyshakemuksen jättämistä

Suomessa on lisätty jo vuosien ajan yhteisiä sotaharjoituksia Yhdysvaltojen ja muiden Naton jäsenmaiden kanssa. Nato-harjoituksia on ollut sekä koti- että ulkomailla. Vuosittainen kansainvälisten sotaharjoitusten määrä on vaihdellut armeijan johdon oman ilmoituksen mukaan välillä 60–90. Tänä vuonna kaikkien sotaharjoitusten määrä ylittää sadan rajan.

Kansainvälisiin sotaharjoituksiin osallistutaan presidentti Sauli Niinistön ja Sanna Marinin johtaman valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan (utva) tekemien linjausten ja päätösten mukaisesti.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on äskettäin päättänyt Nato-maiden kanssa tehtävästä täydentävästä koulutus- ja harjoitusyhteistyöstä loppuvuodelle. Näin kertoo puolustusministeriö tiedotteessaan. Päättämiseen on tietenkin haettu lupa ulkopoliittiselta johdolta

Sotaharjoitusten lisäämisen suunnitelma sisältää 8 uutta ja 12 muuttunutta tai osin uutta harjoitusta.

Suomen eduskunta päätti toukokuussa presidentti Niinistön ja Marinin hallituksen esityksestä hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä, minkä jälkeen useat Nato-maat ovat rynnänneet Suomeen näyttämään maidensa aseistusta ja lippuja.

Sotaharjoituksia lisätään erityisesti Yhdysvaltojen, Britannian, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan sekä Naton kanssa.

Puolustusministeriön ja armeijan mukaan suurin osa sotaharjoituksista tapahtuu Suomen alueella, mutta rajat ylittävän harjoitustoiminnan mukaisesti myös muiden maiden alueella, kansainvälisellä merialueella tai kansainvälisessä ilmatilassa.

Jo ennen Nato-jäsenyyshakemuksen jättämistä Suomen ulkopoliittinen johto ja armeijan kenraalit ovat toimineet kuin Suomi olisi osa sotilasliittoa. Heti kun hakemus oli jätetty Naton komentokeskukseen Brysselissä, alkoivat Yhdysvaltojen rynnäkkökoneiden lennot Suomen ilmatilassa ja Naton laivastovierailut Helsingin satamissa.

Suomen Nato-jäsenyyden taivaalle on kuitenkin ilmestynyt mustia pilviä. Turkki on ilmoittanut vastustavansa Suomen sisäänpääsyä sotilasliittoon. Se tuskin kuitenkaan kääntää presidentin, hallituksen ja kenraalien päitä rauhan kannalle.

