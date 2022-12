Pakotepolitiikka on iskenyt omaan nilkkaan

EU:n pakotepolitiikan tavoitteena on romuttaa Venäjän talous ja lietsoa venäläisiä kapinaan maan nykyjohdon syrjäyttämiseksi. Se on kuitenkin johtanut suuriin ongelmiin unionin jäsenmaissa. Pakotepolitiikka on iskenyt EU:n omaan nilkkaan.

Ongelmat ovat Suomessakin suuria. Työväestö kärsii elinolojen heikentymisestä, kun inflaatio lähentelee 10 prosenttia, energian hinta on ennätyskorkealla ja ruoka kallistuu lähes päivittäin.

Työväestön ohella myös valtionyhtiöt ovat vaikeuksissa.

Energiayhtiö Fortum joutui Uniper-valtauksena ja Venäjän kaasuntuonnin kieltämisen seurauksena suuriin taloudellisiin ongelmiin. Valtion miljardien eurojen tuet ja takaukset pelastivat yhtiön konkurssilta. Yhtiö voi kertoa voitollisesta liiketoiminnasta vain korottamalla sähkön hintaa.

Toinen suuri vaikeuksiin joutunut valtionyhtiö on Finnair. EU-pakotteet, joilla estettiin Venäjän ulkomainen lentoliikenne, johtivat vastapakotteisiin. Nyt ei Siperian yli lennetä.

Valtio on rahoittanut Finnairia yli miljardin euron pääoman korotuksilla. Sekään ei ole riittänyt ja yhtiön johto on ottanut käyttöön suuret lomautukset ja irtisanomiset.

Lentoyhtiön tuoreimmat ”sopeutukset” johtavat ensi vuoden helmikuussa 150 työntekijän irtisanomiseen. Sitäkin suurempi 450 työntekijän joukkoirtisanominen on vielä edessä, sillä Finnairin matkustamohenkilöstön työt aiotaan ulkoistaa.

Ammattiliitto AKT, johon Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys kuuluu, ei hyväksyt Finnairin johdon ja valtion toimintaa. Vastatoimena nähtiin työntekijöiden järjestämä päivän lakko.

Vastuu pakotepolitiikasta ja valtionyhtiöiden toiminnasta on Sanna Marinin viisikkohallituksella. Valvonta on annettu omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle. Niin hallitus kuin Tuppurainen ovat epäonnistuneet tehtävissään surkeasti.

Jos eläisimme kansanvaltaisessa maassa, hallituksen olisi erottava ja omistusohjausministeri passitettava valtakunnanoikeuteen.

Rauno Lintunen, Pakina

Työkansan Sanomat 13/2022