Quo vadis Suomi?

Maamme Suomi liittyi aikoinaan rasistisen ja fasistisen Saksan kanssa sotilasliittoon, jonka tehtävänä oli Neuvostoliiton lyöminen. Turpiin tuli niin natsi-Saksan kuin porvaristomme johtamalle Suomelle. Maamme porvaristo ”vassujen” ja ”sossujen” tukemina on vienyt maamme rasistisen ja epädemokraattisen USA:n johtamaan sotilasliitto Natoon, mikä ei ole tosiasiallisesti vain puolustusliitto.

Muutama vuosi sitten kuuntelin Rovaniemen yliopistossa englantilaisen professori Dave Wepp´in esitelmän, josta kävi selväksi mm. se, että USA:ssa asetehtaiden edustajat menevät hallintoviranomaisten luo ja sanovat, kuinka monta sotaa USA:n on käytävä, jotta aseet menevät kaupaksi.

Luettuani amerikkalaisen Michael Mooren kirjan ”Tyhmät valkoiset miehet”, ja amerikkalaisen kasvatustieteen professorin Bill Ayersin kirjan ” Vaadi mahdotonta”, olen tullut samaan johtopäätökseen kuin Moorekin.

USA on erittäin pahasti ”Sairas valtio”, jonka terveydenhuolto on erittäin puutteellista, demokratian sijalla on rahavallan diktatuuri, ja mustia afroamerikkalaisia kohdellaan toisen luokan ihmisinä.

Tällaisen valtion kanssa Suomi on tehnyt kahden valtion välisen valtiosopimuksen, josta en tiedä juuri mitään, niin kuin ei sen suomalaisista allekirjoittajistakaan. Tietääkseni eduskunta ei ole sopimusta käsitellyt. Suosittelen luettavaksi sekä Mooren että Ayersin kirjoittamat kirjat.

Emeritusprofessori Vilho Harle antoi minulle hiljattain kirjoittamansa kirjan ”Paha Ystävä Vihollinen”. Huomioni kiintyi kirjan sivuilla 148–149 amerikkalaisen arvotetun ulkopolitiikan tutkijan professori John Mearsheimerin ajatuksiin.

Hän on sanonut mm. näin: ”Naton ja Euroopan Unionin laajentumispyrkimykset ovat syylliset Ukrainan sotaan”. Hän katsoo nuo pyrkimykset provokaatioksi Venäjää kohtaan. Mearsheimer vaatii USA:ta muuttamaan ulkopolitiikkaansa. Hän on myös ajatellut, että USA:n on poistettava kaikki sotilastukikohtansa Euroopasta.

Sota-ajan kokeneena ja rauhan puolesta työtä tehneenä ehdotan, että rauhantyötä tehneille veteraaneille saataisiin oma liputuspäivä Suomessamme.

Ahti Matinlassi

Työkansan Sanomat 2/2024