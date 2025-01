Syyrian vallanvaihdosta ja sen seurauksista

Syyria oli presidentti Bashar al-Assadin hallinnon aikana ei-uskonnollinen yhdistynyt arabitasavalta. Maata johti arabisosialistinen Baath-puolue, jolla oli enemmistö Syyrian 250-paikkaisessa parlamentissa. Vuonna 2013 Syyriassa puhkesi Yhdysvaltojen, Israelin, EU:n ja sotilasliitto Naton rahoittama ja aseistama ”arabikevään” tukijoiden aloittama sisällissota. Se jatkuu yhdentoista vuoden jälkeen vielä tänäänkin.

Presidentti al-Assadin syrjäyttäminen ja kaksi viikkoa sitten alkanut uuden jihadistien johtaman hallinnon rakentaminen on vielä kesken. Sitä ei vielä viime viikolla tiedetty, jatkuuko Syyriassa al-Assadin ajan ei-uskonnollinen linja vai ottavatko uskonsoturit vallan.

Pahin saattaa olla vielä edessä, sillä Syyrian kapinallisten päävoiman muodostavat jihadistiryhmä Hayat Tahrir al-Shamin joukot. Niitä johtaa Saudi-Arabissa syntynyt Abu Muhammed al-Julani, josta käytetään myös nimeä Ahmed al-Sharaa.

YK:n turvallisuusneuvosto luokittelee Hayat Tahrir al-Sham-järjestön ”terroristiksi”.

Abu Muhammed al-Julani aloitti jo pari viikkoa sitten uuden hallinnon kokoamisen määräämällä pääministeriksi Mohammed al-Bashirin, joka johtaa Syyrian pohjoisosassa Turkin avustamaa Hayat Tamir al-Sham-terroristijärjestöä.

Turkin kommunistisen puolueen (TKP) keskuskomitea hyväksyi alla luettavan julkilausuman heti Syyrian presidentti al-Assadin syrjäyttämisen ja jihadistien pääkaupunki Damaskokseen tulon varmistuttua.

TKP:n julkilausuma Syyrian hajottamista koskevan imperialistisen suunnitelman onnistumisesta

Yhdysvaltojen imperialismin ja alueen taantumuksellisten voimien noin viisitoista vuotta sitten hyväksymä suunnitelma Syyrian hajottamiseksi on onnistunut.

Yhdysvaltojen, Israelin, Britannian ja AKP-puolueen muodostaman Turkin hallituksen mobilisoimat jihadistijoukot kaatoivat Syyrian hallituksen viikossa.

Rauhaa ja vakautta ei tule Syyriaan, kuten kaatajat väittävät. Päinvastoin. Syyriassa, missä joukkomurhia, miehitystä, ryöstöjä ja loputtomia konflikteja on tapahtunut jo vuosia, avautuu barbaarisuuden aikakausi.

Syyrian vallanvaihdon voittaja on toistaiseksi Israel. On jälleen kerran todistettu, että Israelin perustavoite ei ole uskonnollinen. Jihadistiryhmät ja Israel ovat vallanneet Syyrian työskentelemällä suuressa sovussa. AKP:n hallitus on takaaja, joka varmistaa tämän harmonian.

Israelin voitto on Yhdysvaltojen imperialismin voitto

Kaikki Syyrian tämän päivän ”voittajat” ovat Yhdysvaltojen ja Israelin liittolaisia. Ehkä ”voittajien” välillä tulee verisiä yhteenottoja. Ehkä viikon ajan taistelukentällä koettu ”harmonia” saa jatkoa Yhdysvaltojen pakkokeinoilla.

Yhdysvaltojen ”rauha” on kuitenkin aina veristä, aina altis uusille konflikteille. Rauha, vakaus ja hiljaisuus Syyriaan voidaan saavuttaa vain, kun imperialismi ja jihadistit voitetaan.

Syyriassa syntyy varmasti vastarinta imperialismia, jihadismia ja sionismia vastaan.

Se, että tämä vastarinta toimii turvautumatta muihin kansainvälisiin voimiin, vallankumouksellisella näkökulmalla, puolustaen sekularismia ja yhdistävänä, riippuu jossain määrin Turkin kehityksestä.

Syyriassa Yhdysvallat ja Israel ovat saaneet väliaikaisen voiton jihadistien avulla.

Yhdysvallat, Israel ja jihadismi on voitettava Turkissa

Vetoamme kaikkiin kansalaisiimme. Tämä ei ole peli. Jos välitämme maastamme ja tulevaisuudestamme, meidän on puhuttava siitä, kuinka nousta ja päästä eroon tästä barbaarisuudesta ja tehdä tarvittava.

Se, mitä Syyriassa tapahtuu, on todiste siitä, mihin lahkollisuus, uskonnollisuus, nationalismi ja vieraisiin voimiin luottaminen voivat johtaa.

Turkin on muututtava, jos se haluaa jatkaa olemassaoloaan. Ei voi olla yhtenäisyyttä maassa, jossa riisto, eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus ovat yleisiä.

Syyrian tapahtumien jälkeen on välttämätöntä hillitä ”laajenemisesta” haaveilevien uusottomaanilaisten piirien aiheuttamaa jännitystä.

Tämä uusottomaanilainen lähestymistapa ei tarkoita vain sitä, että riistoa, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta pyritään peittelemään valloituksella, vaan se johtaa myös suunnitelman toteuttamiseen, joka johtaa Turkin hajoamiseen.

Maamme ja kansalaisemme ovat suuren koetuksen edessä.

Joko kukistamme riistollisen, uskonnollisen ja amerikkalaisen mentaliteetin, joka on tuonut maamme kallion reunalle, tai putoamme reunalta alas.

Luotamme itseemme, ihmisiin ja ihmiskuntaan.

Johdanto-osa, otsikot ja käännös Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 8/2024