Työväenlehden tehtävä on ajaa työväenluokan asiaa ja etuja

Miksi porvaristo pysyy vallassa, vaikka sen harjoittama politiikka on kansan etujen ja oikeuksien vastaista? Pääoman diktatuuri kun on pankkivaltaa ja pörssikeinottelua, verojen ja maksujen jatkuvaa korottamista ja joukkotyöttömyyttä. Seurauksena tavallisten työtätekevien ihmisten jokapäiväinen elämä kurjistuu. Tämä on kaikille näkyvää ja kiistatonta.

Kun porvariston hallussa ovat joukkotiedotusvälineet kuten televisio, radio, sanomalehdet, kirkko ja koulut, joiden kautta se harjoittaa jokapäiväistä propagandaa, menee ”viesti” perille. Samanaikaisesti pyritään kiinnittämään ihmisten huomio pois oman maan keskeisistä asioista ja kiihdyttämään sosialismin vastaista propagandaa.

Työväenlehden tehtävä ei ole kantaa huolta suurpääoman eduista. Eikä varsinkaan samassa veneessä istumisen ja ”yhteisten säästöponnistusten” nimissä. Niillä eduilla on tarpeeksi muita puolustajia. Työväenlehden tehtävänä on ajaa työväenluokan, tavallisten työläisten ja vähävaraisten ihmisten asiaa ja etuja.

Sen tehtävänä on ”vastustaa tarmokkaasti kaikkea luokkavastakohtien himmentämistä, sekä työntekijäin käyttämistä porvarillisten puolueiden hyväksi”. Näin Forssan ohjelmassa asia ilmaistiin.

Onneksi meillä on Työkansan Sanomat lehti, joka on kommunistinen lehti. Se on työväenlehti. Se on työväenluokalle tarpeellinen lehti sen vuoksi, että työväenluokan on nähtävä selkeästi kapitalismin vastaisen taistelun suunta. Työkansan Sanomat nostaa esille sosialismin välttämättömyyden.

TKS / Olli Krannila

Työkansan Sanomat 8/2023