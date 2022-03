Ukraina-psykoosi

Psykiatrin näkökulmasta juuri kuluneet päivät ovat olleet todella mielenkiintoiset.

Suomalaiset, joiden rasistinen suhtautuminen venäläisiin ja Venäjään on ollut jossakin määrin peitettyä, ovat voineet nyt täysin rinnoin heittäytyä paljastamaan tunteensa.

Helsingin Sanomat ilmoittautui jo vuosia sitten Suomen NATO-jäsenyyden kannattajaksi. Nyt se on voinut avoimesti julistautua tämän Venäjää vihollisena pitävän sotilasjärjestön palvelijaksi.

Prosessi kulminoitui Yhdysvaltojen suurlähetystön asiainhoitajan vieraskynä kirjoitukseen, jossa tämä avoimesti hyökkäsi Venäjää vastaan.

Sen jälkeen lehti on saanut samalle paikalle lempeiden Sixten Korkmanin ja Martti Koskenniemen samansuuntaiset todistukset.

Rauhanjärjestöt ovat myös paljastaneet, tosin jo tiedossa olleen asenteensa. ”Ukrainan puolesta” mielenosoituksia on kutsuttu koolle niin Venäjän suurlähetystön edustalle kuin eduskuntatalon eteen vasta nyt, kun Venäjä on tunnustanut autonomisten alueiden itsenäisyyden. Ovatko 4 miljoonaa donbassilaista ei-ukrainalaisia?

Missä olivat tiedotusvälineet ja rauhanjärjestöt?

Missä olivat nämä henkilöt ja järjestöt, kun Yhdysvallat useiden EU-maiden tuella järjesti v.2014 lähes 4 kuukauden ajan väkivaltaisia mielenosoituksia Kiovan Maidanin aukiolla? Entä kun natsijoukot polttivat elävältä kymmeniä Maidanin mielenosoitusten vastustajia Odessan ammattiyhdistysten taloon.

Missä oli EU:n lähentymissopimuksen edellyttämä demokratia, kun Yhdysvallat valitsi vallankaappauksen jälkeen pääministerin ja hallituksen, jossa useat ministerit olivat Ukrainan perustuslain vastaisesti ulkomaan kansalaisia.

Missä olivat tiedotusvälineet ja rauhanjärjestöt, kun fasististen lippujen koristelemassa Ukrainan eduskunnassa väliaikaiseksi presidentiksi valittu Turchinov julisti Itä-Ukrainan demokratiaa kannattavia asukkaita vastaan ”terrorismin vastaisen sodan”. Itä-ukrainalaiset kieltäytyivät hyväksymästä laitonta hallitusta ja laittomaksi muuttunutta eduskuntaa.

Helsingin Sanomat haastattelee myös historioitsijoita ja lainaa Euroopan poliitikkojen Ukrainan tapahtumista pöyristyneitä mielipiteitä. Historioitsija Henrik Meinander toteaa 26.2.2022 kuinka nyt ”ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa on sota, jossa toisena osapuolena on suurvalta”. Samaa on päivitellyt EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Borrell.

Miten tällaiset mielipiteet ovat mahdollisia?

Jugoslavian veriset hajottamissodat

Vuonna 1992 EU-Saksa ja suurvalta Yhdysvallat aloittivat Jugoslavian hajottamissodat. Saksan ja Yhdysvaltojen rinnalla muiden NATO-maiden liittolaisina olivat kalifaattia rakentavat Bosnian muslimit ja rasistisen perustuslain laatineet kroaatit sekä puhdasta albaani-Kosovoa vaativat albaanit. Sotaa rahoitti ja aseisti Yhdysvaltojen kroaatti/albaani/natsidiaspora sekä Osama bin Laden.

Jugoslavian, liittoutumattoman, YK:n perustajavaltion presidenttiä Milosevicia kutsuttiin Hitleriksi, vaikka Serbia oli aina ollut kaikkien maassa asuvien 12 etnisen ryhmän tasa-arvon kannattaja, mikä tasa-arvo oli kirjattuna perustuslakiin. Milosevic edellytti albaanien osallistuvan vaaleihin, mitä nämä eivät 10 vuoteen tehneet. He halusivat edetä suoralla toiminnalla ja väkivallalla.

Jugoslavian hajottamissodat kestivät 1992–1999. NATO-maat kohdistivat hirviömäiset talouspakotteet ainoastaan serbeihin, jotka vastustivat Jugoslavian hajottamista ja puolustivat kantaansa täysin laillisesti kansainvälisten lakien mukaan.

Sen sijaan NATO:n pommitukset olivat laittomia. Ne kohdistettiin mm TV-asemaan, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin. Niillä aiheutettiin se, että tuon tuosta pääkaupunki Belgrad oli kokonaan ilman vettä ja sähköä. Pommitukset kestivät lähes 3 kk.

Yllämainitusta huolimatta Yhdysvallat ja NATO perustivat, tosin YK:n avulla, poliittisen tuomioistuimen ICTY:n, joka tuomitsi lähinnä serbiupseereita vankeuteen.

Suomen media ja Suomen hallitus, EU komissio ja NATO, ETYJ ja Euroopan neuvosto, jotka nyt esiintyvät tyrmistyneinä ovat kuitenkin juuri niitä, jotka tekivät mahdolliseksi jugoslaaveihin ja serbeihin kohdistuneen vääryyden.

Suomi auttoi Jugoslavian pommitusten pääsemisen alkuun maaliskuussa 1999 salaamalla todistusaineistoa yhdessä Saksan ulkoministeriön kanssa. ETYJ:in yhdysvaltalainen päällikkö suoritti yhteistyössä albaanien kanssa rikospaikan lavastuksen, jonka perusteella pommitukset aloitettiin.

Kyseessä oli siis ”lännen”, ”meidän” sota holokaustin uhreja slaaveja vastaan, koska Yhdysvallat ja EU-Saksa ahneuksissaan halusivat saada haltuunsa Jugoslavian infrastruktuurin ja sotilaallisen sillanpääaseman Kosovoon, Serbian maakuntaan.

Saksa on ollut ja on toisesta maailmansodasta lähtien Yhdysvaltojen sotilaallisesti miehittämä. Presidentti Trumpin mukaan siellä on 68 000 yhdysvaltalaissotilasta.

Laittomasti Kosovoon rakennettu valtava sotilastukikohta Bondsteel on Halliburtonin rakentama ja pelkästään siellä on 7000 yhdysvaltalaissotilasta.

Ukraina kriisissä – Nato piirittäjänä

Ukrainan kriisi on Yhdysvaltojen ja EU-maiden yhdessä suunnittelema ja sen tarkoituksena v. 2014 oli saattaa Ukrainan infrastruktuuri ylikansallisten yritysten haltuun. Tämän arvioitiin toteutuvan helposti, koska sitä juhlittiin presidentti Clintonin ja vaimonsa Hillaryn, heidän liittolaistensa Larry Summersin sekä useiden EU-maiden edustajien kanssa Krimillä jo syyskuussa 2013.

Venäjä ei halua joutua kokemaan Jugoslavian kohtaloa. Venäjä on tällä hetkellä Yhdysvaltojen sotilastukikohtien ja Yhdysvaltojen johtaman sotilasliitto NATO:n täysin piirittämä Japanista koko itäisen, eteläisen sekä läntisen rajansa pituudelta aina Baltiaan saakka.

Yhdysvaltojen väkivaltaan ja jatkuviin ryöstöihin perustuva vallankäyttö tuhoaa maapallon. Paitsi päivästä toiseen jatkuvaa sotilaallista, Yhdysvaltojen sotilaalliseen tukikohtiin ja taloudelliseen painostukseen perustuvaa pakkovaltaa, tuo sotilaallinen toiminta tuhoaa maapallon ilmaston.

Yhdysvallat on Ukrainan väkivaltaisen vallankaappauksen ja presidentin vaihdoksen jälkeen pitänyt tosiasiallisesti valtaa Ukrainassa. Se on integroitunut Ukrainaan sotilaallisesti ja tekee yhteistyötä terroriin toimintansa perustavan Azovin natsipataljoonan kanssa. Se on tottunut eri puolilla maailmaa toimiessaan yhteistyöhön natsien ja jihadistien kanssa.

Yhdysvaltalaiset kenraalit johtivat myös Bosnian Sarajevossa muslimijoukkoja. Samoin yhdysvaltalaiskenraalit kouluttivat kroaatteja v. 1995 serbeihin kohdistuneen kansanmurhan suorittamiseen. Yhdysvaltalaisupseerit kouluttivat kroaattien ja albaanien suorittamaa Operaatio myrskyä Kroatian Krajinassa. Siinä 250 000 serbiä ajettiin kodeistaan Kroatiassa Bosnian puolelle tuhansien kuollessa matkalla pommeihin ja tykkituleen.

Ennen Donbassin tunnustamista itsenäiseksi olikin liikkeellä ehdotus kroatialaisesta ratkaisusta. Se olisi merkinnyt kaikkien venäjää puhuvien Donbassin asukkaiden ajamista väkivaltaisesti Venäjän puolelle.

Suomen media on uskollinen Yhdysvalloille

Eräs Yhdysvaltojen tärkeimmistä aseista on läntinen tiedonvälitys. Presidentti Putinin demonisointi on annettu markkinointitoimisto Hill& Knowltonille. Victoria Nulandin mukaan Yhdysvallat on käyttänyt 5 miljardia dollaria Ukrainan destabiloimiseen jo ennen vuotta 2014.

Suomen media on osoittanut uskollisuuttaan. Kun Donbassista oli viikko sitten lähtenyt 90 000 pakolaista Venäjälle, Suomen media alkoi puhua pakolaisista vasta kun Kiovasta väkeä lähti liikkeelle kohti Puolaa. 4 miljoonaa äidinkielenään venäjää puhuvaa kansalaisia on Suomen medialle ilmaa.

Venäjänkieliset TV-kanavat on kielletty. Kouluopetus venäjän kielellä on myös kielletty. Julkisuudessa venäjän kielen käyttö on myös kiellettyä.

Rasistinen suhtautuminen venäläisiin ja venäjänkielisiin ukrainalaisiin on Suomessa sopivaa. Niinkö?

Pirkko Turpeinen-Saari