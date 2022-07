Vihollinen on nyt Venäjä

Suomen armeija ei enää piilottele suuntaa, mistä vihollinen on tulossa. Se on nyt itä ja Venäjä. Perusteluna maalittamiselle kerrotaan Suomen lähiympäristössä tapahtunut turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuminen. Nyt jopa Ukraina on jo lähiympäristöämme. Turkkia ei ole vielä mainittu tässä yhteydessä, vaikka sitäkin on mielistelty NATO-hankkeen aikana.

Uusi viholliskohde otetaan käyttöön jo tämän kesän aikana. Toivotaan, että tulevat alokkaat eivät ota kapiaisten opetuksia tosissaan ja ryntää oma-aloitteisesti itärajan yli.

Kaikki aikaisemmin armeijan käyneet toki tietävät ilman nykyistä ohjaustakin, että vihollinen tuli aina sotaopeissa ja harjoituksissa idän suunnalta. Keltaisen värin käyttäminen ei viitannut Ruotsiin tai muihin ”ystävällismielisiin” naapurimaihin.

Nähtäväksi jää, mitä väriä vihollis-Venäjästä nyt tullaan käyttämään. Kun sinistä ja valkoista ei voi käyttää, jäljelle jää vain punainen. Ja sehän sopii oikeistoupseerien ja porvarien käyttöön. Voivat samalla kiristellä hampaitaan muistuttamassa 1918 Suomen työväen vallankumouksen ja Neuvostoliiton sosialismin punaväristä.

Nato tarvitsee Suomen reserviläisiä

Puolustusministeri Antti ”kanki” Kaikkosen mukaan Naton 5. artiklan käyttöönotto voisi johtaa Suomen reserviläisten käyttöön ulkomailla. Viides artikla kun määrittää sotilasliiton jäsenvaltioiden velvoitteeksi puolustaa muita jäsenvaltioita.

Tuon artiklan mukaan aseellinen hyökkäys Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa jotakin Naton jäsenvaltiota vastaan on hyökkäys kaikkia sotilasliiton jäsenvaltioita vastaan. Suomen jättäytyminen sotatilanteessa ulkopuolelle, edellyttäen että Suomi on Nato-maa, ei ole käytännössä mahdollista.

Suomen reserviläisiä on aikaisemminkin käytetty ammattisotilaiden lisänä Naton sotilasoperaatioissa mm. Afganistanissa ja Irakissa. Asiaa on yritetty peitellä, mutta lopulta kaikki on paljastunut kuluineen ja tappioineen.

Kaikkosen sanoma meni heti perille

Ministeri Kaikkosen ja armeijan suunnitelma on jo johtanut tositoimiin. Armeijan johto ja Helsingin Reserviupseeripiiri on lähettänyt yhteisen ohjauskirjeen pääkaupunkiseudun reserviupseereille. Sitäkin perustellaan turvallisuusympäristön muutoksella ja ”meidän” sodalla Ukrainassa.

Kirjeessä myös kerrotaan, miten pääkaupunkiseudulla pääsee mukaan tositoimiin harjoittamaan ampumataitoja ja kertaamaan sotilaan ja joukon johtajan perustaitoja suojeluskuntien toimintaa jatkavan Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kursseilla.

Isälläni, joka menetti sodassa varpaansa sotahullujen upseerien mielivallan seurauksena, muistutti aina painokkaasti: ”Sotahulluja löytyy aina. Ei niillä ole mitään tolkkua ja vastuuta. Varokaa aina niitä”.



Pakina – Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 8/2022