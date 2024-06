Aseistautuminen ja kapitalismi

(V. I. Lenin 16.05.1913) Englanti on maailman rikkaimpia, vapaimpia ja kehittyneimpiä maita. Aseistautumiskuume on jo aikoja sitten vallannut Englannin ”yhteiskuntapiirit” ja Englannin hallituksen – aivan samoin on laita Ranskassa, Saksassa ym.

Niinpä englantilainen lehdistö – varsinkin työväenlehdistö – esittää nyt mitä mielenkiintoisimpia tietoja, jotka valaisevat ovelaa kapitalistista aseistautumis-”peliä”. Erittäin suuret ovat Englannin merivoimat, Englannin laivanvarustamot (mm. Vickers, Armstrong ja Brown) ovat maailmankuuluja. Englanti ja muut maat kuluttavat satoja ja tuhansia miljoonia sotavalmistuksiin, – tietysti tämä kaikki tehdään yksinomaan rauhan, kulttuurin varjelemisen, synnyinmaan ja sivilisaation hyväksi.

Ja laivanrakentamojen, ruuti-, dynamiitti-, tykki- ym. tehtaiden osakkeenomistajina ja johtajina toimii amiraaleja ja Englannin kuuluisimpia valtiomiehiä molemmista puolueista: niin konservatiivisesta kuin liberaalisesta. Kulta virtaa virtaamalla suoraan porvarillisten poliitikkojen taskuihin; nämä poliitikot muodostavat yhtenäisen kansainvälisen koplan, joka yllyttää kansoja kilpailemaan aseistautumisen alalla ja keritsee näitä herkkäuskoisia, tyhmiä, tylsistyneitä ja nöyriä kansoja niin kuin keritään lampaita!

Aseistautumista pidetään kansallisena asiana, isänmaallisena tehtävänä; kaikkien oletetaan varjelevan visusti salaisuutta. Sen sijaan laivanrakentamot ja tykkitehtaat, dynamiitti- ja asetehtaat ovat kansainvälisiä laitoksia, joissa eri maiden kapitalistit yksissä tuumin pettävät ja nylkevät putipuhtaaksi eri maiden ”väestöä” rakentamalla laivoja tai tykkejä yhtä hyvin Englannille Italiaa vastaan kuin Italiallekin Englantia vastaan.

Ovelaa kapitalistista peliä! Vallitsee sivilisaatio, järjestys, kulttuuri ja rauha – ja samalla laivanrakennus-, dynamiitti- ym. pääoman liikemiehet ja veijarit rosvoavat satoja miljoonia!

Englanti kuuluu kolmisopimukseen, joka on vihamielinen kolmiliitolle. Italia kuuluu kolmiliittoon. Kuuluisalla Vickersin toiminimellä (Englanti) on haaraosastoja Italiassa. Tämän yhtymän osakkeenomistajat ja johtajat usuttavat (lahjottavien sanomalehtien ja lahjottavien parlamentti-”toimihenkilöiden” kautta, samantekevää, ovatko he konservatiiveja vai liberaaleja) Englantia Italiaa vastaan ja päinvastoin. Mutta voittoja he kiskovat sekä Englannin työläisistä että Italian työläisistä, nylkevät kansaa kummassakin maassa.

Melkein kaikki konservatiiviset ja liberaaliset ministerit ja parlamentin jäsenet ovat näiden yhtiöiden osakkaita. Käsi käden pesee. ”Suuren” liberaalisministerin Gladstonen poika on Armstrongin toiminimen johtaja. Kontra-amiraali Bacon, Englannin varsin kuuluisa merivoimien asiantuntija ja ”departementin” korkea-arvoinen virkamies, siirtyy tykkitehtaan palvelukseen Coventry’hin 7000 punnan palkalle silloin kun Englannin pääministeri saa 5000 puntaa.

Samaa on luonnollisestikin meneillään kaikissa kapitalistisissa maissa. Hallitukset ovat kapitalistiluokan käskyläisiä. Käskyläisille maksetaan hyvin. Käskyläiset ovat itse osakkeenomistajia. Pidetään puheita isänmaallisuudesta ja samalla keritään salavihkaa yksissä neuvoin lampaita…

Ps. Sama kapitalistinen ja imperialistinen aseistautumispeli jatkuu 111 vuotta myöhemmin, vuonna 2024.

Työkansan Sanomat 4/2024