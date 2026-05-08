ECA:n kannanotto kansojen suuren antifasistisen voiton 81. vuosipäivänä

toukokuuta – sosialismin voitto fasismista

Tänään 81 vuotta sitten natsi-Saksa antautui sosialistiselle Neuvostoliitolle. Sosialismin voitto kapitalismin julmimmasta ilmentymästä oli tosiasia. Kuten olemme tehneet kaikkina aiempina vuosina, kunnioitamme kaikkia niitä miljoonia, jotka antoivat henkensä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, kaikkia niitä, jotka kuolivat marttyyreina antifasistisessa taistelussa. Emme koskaan unohda.

Fasismin voittaminen, joka saavutettiin kansallisten vapautusliikkeiden ponnistelujen sekä Neuvostoliiton ja sankarillisen Puna-armeijan korvaamattoman panoksen ansiosta, kun vasara ja sirppi -lippu nostettiin Reichstagin ylle Berliinissä, on merkkipaalu kansojen ja sosialismin historiassa. Huolimatta miljoonien ihmisten murhasta, käsittämättömästä tuhosta ja kokonaisen maiden ryöstämisestä, kansanjoukot pystyivät lopulta saavuttamaan voiton. He osoittivat meille, että kapitalismi ei kestänyt sosialismin ylivaltaa, kansan päättäväisyyttä ja tahtoa, ei edes kapitalismia sen julmimmassa muodossa, fasismissa.

9. toukokuuta jokainen työläinen, jokainen sotilas, jokainen partisani ja jokainen antifasisti osoitti, että voitto fasismista ja siitä syntyvästä järjestelmästä, kapitalismista, oli mahdollinen – ja että se on aina mahdollista. Nostamme nyrkkimme vieläkin korkeammalle heidän taistelunsa kunniaksi.

Tätä suurta historiallista eeposta eivät voi vääristellä tai vääristellä EU, porvarilliset hallitukset ja niiden virkamiehet, eivätkä heidän kurjat antikommunistiset saarnansa ja päätöslauselmansa, joilla turhaan yritetään nimetä 9. toukokuuta niin sanotuksi ”EU-päiväksi” ja rinnastaa kommunismi fasismihirviöön. Sitä ei tietenkään voida käyttää myöskään perusteluna imperialistiselle sodalle Ukrainassa tai vapauttamaan sodassa mukana olevia porvariluokkia vastuusta.

Huolimatta kansojen uhrauksista taistelussa natsismia vastaan, he eivät onnistuneet murskaamaan sitä lopullisesti. Liian harvoissa maissa tämä taistelu johti kapitalistisen järjestelmän kaatamiseen ja sosialismin voittoon Puna-armeijan avustuksella.

Historiallisen kokemuksen varustamina ECA:n kommunististen puolueiden tällä hetkellä omissa maissaan käymät taistelut ovat lupaavia.

Näemme nykyään samojen ristiriitojen ja kilpailujen kärjistyvän, kuten ne vetivät maailman imperialistiseen sotaan, joka oli oikeutettu vain Neuvostoliiton osalta ja päättyi 9. toukokuuta. Edeltäjien hartioilla jatkamme siis taistelua kohti samoja tavoitteita kuin he.

Maailmaamme leimaavat jyrkät ristiriidat ja kiivaat taistelut, jotka juontavat juurensa kapitalistisen järjestelmän luonteesta. Jokaisen porvariluokan loputon laajentuminen

rajoitetussa maailmassa antaa meille aavistuksen siitä katastrofista, joka saattaa olla edessämme, ja auttaa ymmärtämään imperialistisia sotia, jotka nyt raivoavat ylivaltaa imperialistisessa järjestelmässä.

Taistelemme natsismia ja fasismia vastaan; ja murskataksemme ne lopullisesti meidän on kukistettava kapitalismi, joka synnyttää ne. Taistelua fasismia vastaan ei voi koskaan erottaa taistelusta sosialismin puolesta.

Imperialististen ristiriitojen kärjistyminen vaikuttaa myös porvarilliseen politiikkaan ja hallituksiin, joissa taantumukselliset ja avoimesti fasistiset voimat ovat saamassa jalansijaa työväenluokan laajamittaisen köyhtymisen myötä. Tunnustaen, että fasismi täytti tietyn historiallisen roolin – porvariston raakana vastauksena luokkataistelun kiihtyessä – kommunististen puolueiden on vahvistettava työtään massarintamissa rakentaakseen luokkakeskeisen opposition, joka kykenee yhdistämään imperialistisen sodan, fasismin ja vallan kaappauksen kysymykset.

Tänään 81 vuotta sitten fasismi ja natsismi kukistettiin, vaikkakaan ei lopullisesti. Tämä tehtävä odottaa meitä. Kohdataan tulevaisuus menneisyyden taisteluista saatujen oppien avulla. Viimeistelemme sen, mitä 81 vuotta sitten saavutettu voitto ei saanut päätökseen – ja ne, jotka antoivat henkensä, näyttävät meille tien.

Eläköön voitto fasismista ja natsismista!

Eläköön kansanvalta!

Eläköön sosialismi-kommunismi!