Wolt riistää lähettejä

Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuonna, että ruokalähetit ovat työsuhteisia. Todellisuudessa tämän päätöksen vaikutukset ovat kuitenkin jääneet vielä pieniksi. Wolt ja Foodora ovat jättäneet noudattamatta tätä linjausta ja edelleen valtaosa ruokaläheteistä toimii yrittäjinä. Vain pieni osa on palkattu työsuhteeseen, ja työsuhteessa olevienkin lähettien työehdot ovat erittäin huonot. Työsuhteessa työskenteleville maksetaan palkkaa 12 euroa kuljetustuntia kohden. Todellinen tuntipalkka jää tuostakin huomattavasti pienemmäksi, koska odotusaikoja kuljetusten välillä ei huomioida. Yrittäjinä toimivien lähettien tilanne on vieläkin huonompi. He eivät saa työsuhteeseen liittyviä oikeuksia ja heidän todellinen tuntipalkkansa jää erilaisten kulujen jälkeen vain noin 4-6 euroon tunnilta. Tuo on erittäin pieni summa millä eläminen jää erittäin hankalaksi.

Ruokalähetit koostuvat pääosin maahanmuuttajista ja muista heikko osaisista, jotka joutuvat epävarman tilanteensa takia suostumaan normaalia heikompiin työehtoihin. Ruokalähettien määrittäminen yrittäjiksi antaa yrityksille mahdollisuuden olla antamatta läheteille normaalisti työsuhteeseen kuuluvia etuja ja siten riistää vielä suuremman osan heidän tuottamasta lisäarvosta.

Kapitalismissa yrityksillä on aina tarve maksimoida työväen riistäminen. Korkeimman hallinto-oikeuden linjaus lähettien työsuhteellisuudesta on positiivinen kehitys, mutta sen toteuttaminen käytännössä vaatii työläisiltä aktiivista taistelua oikeuksiensa puolesta. Myöskään pelkästään tyytyminen työehtoisuuden toteutumisen saavuttamiseen ei riitä. Silloinkin lähettiyritykset pyrkivät maksimoimaan voittonsa maksamalla läheteille mahdollisimman pientä palkkaa.

Pelkkä yhteistyö ja neuvottelu johtavat vain kapitalisteille edullisiin sopimuksiin. Paremman elintason tavoitteleminen työläisille on suuren ja jatkuvan työn takana ja vaatii työväeltä jatkuvaa taistelua oikeuksiensa puolesta. Samalla työtaisteluihin osallistuminen parantaa työläisten luokkatietoisuutta ja opettaa heitä taistelemaan etujensa puolesta kapitalisteja vastaan.

Työtaistelun merkityksen ohella on tärkeää korostaa sitä, että työläisten riistäminen on oleellinen osa kapitalismia eikä sitä voi mitenkään korjata piiloon. Todellinen loppu riistolle on saavutettavissa vasta sosialistisen vallankumouksen kautta ja siksi toiminta täytyy suunnata kehittämään työväenluokkaa kohti vallankumousta.

Vesa Kärjä