Lauantaina 9. toukokuuta juhlitaan Voitonpäivää

Maailmalla juhlitaan lauantaina 9. toukokuuta fasismista saavutetun voiton ja Hitlerin johtaman natsi-Saksan lyömisen päivää.

Natsi-Saksan lopullinen antautuminen allekirjoitettiin pääkaupunki Berliinin Karlshorstissa myöhään 8.5.1945. Moskovassa vuorokausi oli jo vaihtunut, minkä vuoksi Venäjällä Voitonpäivää juhlitaan 9.5. Tänä vuonna päivää juhlitaan jo 81. kerran.

Kenraalimarsalkka Wilhelm Keitel allekirjoitti Saksan puolesta antautumisasiakirjan Neuvostoliiton marsalkka Georgi Žukovin edessä.

Saksan pääkaupunki Berliini jaettiin neljän liittolaisvallan sektoreihin ja myöhemmin kahtia Itä- ja Länsi-Berliiniksi.

Suomi määriteltiin myöhemmin muun muassa vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksessa natsi-Saksan liittolaiseksi ja fasismin aiheuttamien tuhojen korvaajaksi.

Pariisin rauhansopimus:

Liittoutuneet ja Suomi toiselta puolen; katsoen siihen, että Suomi, tultuaan Hitlerin Saksan liittolaiseksi ja osallistuttuaan sen rinnalla sotaan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa, Yhdistynyttä Kuningaskuntaa ja muita Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan, on osaltaan vastuussa tästä sodasta.

6 artikla.

Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus.

8 artikla.

Suomi, joka välirauhansopimuksen mukaisesti on ryhtynyt toimenpiteisiin hajoittaakseen kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka harjoittavat Neuvostoliitolle tai muille Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa, sitoutuu olemaan vastaisuudessa sallimatta senluontoisten järjestöjen olemassaoloa ja toimintaa, joiden tarkoituksena on kieltää kansalta sen demokraattiset oikeudet.

PS. Perjantaina 8. toukokuuta illalla tulleen uutisen mukaan Venäjä ja Ukraina ovat hyväksyneet Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ehdotuksen kolmepäiväisestä tulitauosta Ukrainan sodassa 9.–11. toukokuuta. Tulitaukoon kuuluu myös molemminpuolinen tuhannen sotavangin vaihto.

Blogikirjoitus 9.5.2026

Rauno Lintunen