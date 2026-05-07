Suomi valmistautuu EU:n ja Yhdysvaltojen ohella laajamittaiseen sotaan

Tasavallan presidentti hyväksyi 5. helmikuuta uuden suunnitelman Suomen Ukrainalle lähettämästä sotilastukipaketista. Tämä on Suomen valtion 32. sotatukipaketti Ukrainalle, arvoltaan tuki 43 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Suomi on lähettänyt Ukrainan valtiolle yli 3,2 miljardin euron edestä tukea sotaan Venäjää vastaan.

Maaliskuun yhdeksäs päivä Lapissa ja laajemmin Skandinavia pohjois-osissa alkoi lähes kaksiviikkoinen NATO-sotaharjoitus. Harjoitukseen osallistui yli 30 000 sotilasta 14 eri NATO-maasta. Suomessa harjoitukseen osallistui 7 500 sotilasta, joista vain alle puolet, noin 3 500 sotilasta, olivat suomalaisia. Loput olivat Ruotsin, Yhdysvaltojen, Ranskan, Iso-Britannia ja Italian asevoimien sotilaita. Harjoituksen tarkoituksena oli kehittää NATO:n pohjoisten alueiden sotilaallista valmiutta, sekä testata suuren määrän NATO-joukkojen vastaanottamista ja siirtämistä pohjoisessa.

Hallitus on myös kaavailemassa Suomen ydinasekiellon purkamista ja ydinaseiden maahantuonnin sallimista kriisitilanteessa. Tarkoituksena on mahdollistaa läntisten ydinasevaltojen käyttää Suomea laukaisualustana, liittäen Suomen joukkoon valtioita, jotka uhkailevat maailmaa täystuholla. Ydinaseiden maahantuonnin kiellon poistaminen olisi viimeinen naula arkkuun, johon Suomen valtion on tunkenut tavoitteet aseriisunnasta ja rauhasta maiden välillä. Suomea ollaan muovaamassa NATO:n hampaisiin aseistetuksi etupesäkkeeksi.

Suomen NATO-jäsenyys, Suomen ja EU:n tuki Ukrainalle, viimeaikaiset suunnitelmat ydinaseiden maahantuonnin sallimisesta ja suuret NATO-sotaharjoitukset osoittavat suomen liittoutuneen vahvasti läntisten imperialististen valtojen kanssa. NATO jäsenyyden lisäksi Suomen ja Yhdysvaltojen välinen DCA-sopimus liittää Suomen vahvasti osaksi läntistä imperialistista blokkia. DCA-sopimuksen myötä useita Suomen varuskuntia ja lentokenttiä on avattu Yhdysvaltojen joukkojen käyttöön. Sopimuksen myötä Yhdysvalloilla on pysyvä sotilaallinen läsnäolo suomen maaperällä.

Yhdysvaltojen ja muiden läntisten maiden sotilaiden ja sotilaskaluston läsnäolo tekee Suomesta mahdollisen iskukohteen valtioille, jotka ovat sodassa tai muussa kärjistyneessä konfliktissa Yhdysvaltoja tai muita Suomeen sotilaallisia resurssejaan sijoittaneita valtioita vastaan. 28.2. Yhdysvallat ja Israel suorittivat rikollisen sotilaallisen hyökkäyksen Iranin kansaa vastaan. Tästä syntyneen sodan seurauksena Iranin asevoimat hyökkäsivät ohjuksin ja droonein Yhdysvaltojen sotilaskalustoa vastaan, mitä oli sijoitettu useisiin persianlahden valtioihin. Yhdysvallat eivät kyenneet suojelemaan näiden valtioiden kansaa, eivätkä edes omaa sotilaallista kalustoaan. Yhdysvaltojen sotilaskaluston läsnäolo ei tuo rauhaa ja turvaa, kuten porvaristomediassa usein väitetään, vaan altistaa kansan sotien tuomalle hävitykselle.

Ristiriidat imperialististen blokkien välillä kasvavat kasvamistaan, kilpailu raaka-aineiden lähteiden omistuksessa sekä markkinoiden hallinnassa kiristyy. Suomen monopolien edut ovat samankaltaiset muiden EU-maiden ja Yhdysvaltojen monopolien etujen kanssa. Ne ovat myös selkeästi ristiriidassa muiden imperialististen maiden, erityisesti Venäjän, monopolien etujen kanssa. Suomen porvaristo on loogisesti liittoutunut omien etujensa mukaisesti, läntisen imperialistisen blokin puolelle, EU:n ja Yhdysvaltojen puolelle.

Suomen ja muun Euroatlantisen blokin, sekä kilpailevien imperialististen blokkien sotilasmenot ovat viime vuosina olleet roimassa kasvussa. Resursseja suunnataan jo käynnissä olevien sotien ja konfliktien rahoittamiseen, sekä tuleviin sotiin valmistautumiseen. Venäjä ja länsi käyttävät miljardien eurojen arvosta sotilaskalustoa yrittäessään heikentää toisiaan. Suurimman hinnan, henkensä, maksavat kuitenkin Venäjän ja Ukrainan tuhannet ja miljoonat työläiset. Sotien tuhoisten verikenttien tarjoaman kokemuksen tuella maailman porvaristot ovat kovaa vauhtia valmistautumassa uuteen laajamittaiseen imperialistiseen sotaan.

Imperialistiset liittoumat eivät kuitenkaan ole pysyviä ja stabiileja liittoja. Intressit muuttuvat talouden kehityksen myötä ja siten muuttuvat myös imperialistiset liittoumat. Euroatlanttisen imperialistisen liiton sisällä nähdä jo eturistiriitoja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen imperialistien välillä. Yhdysvallat ovat esittäneet Tanskalle vaatimuksia Gröönlannin luovuttamisesta Yhdysvalloille. Yhdysvaltojen ja EU:n välillä on myös noussut kiistoja Ukrainan välillissodan rahoittamisesta. EU:n etujen vastaisesti Yhdysvallat on lopettanut Ukrainan sodan suoran rahoittamisen. Vaikka ristiriidat EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ovat kasvaneet, on valtojen liitto jatkuva maailman kiristyvän kilpailun vuoksi. EU:n ja Yhdysvaltojen imperialisteilla on vielä yhteisiä kilpailijoita, yhteinen vihollinen luo ja vahvistaa sotilaallisia liittoja.

Imperialismin kehitys johtaa aina vääjäämättä eturistiriitoihin imperialististen maiden kesken. Kansainväliselle työväenluokalle imperialistiset sodat ja kiistat ratkaisevat minkä porvarivaltion lipun alla tuhannet työläisevät saavat raataa nälkäpalkalla, kärsiä työttömyydestä ja kuolla taistelukentillä. Työväenluokalle ainoa etujensa mukainen tie on taistella oman luokkansa vapauden puolesta, taistella pääasiallisesti ”omaa” porvaristoa vastaan ja etsiä tietä ulos imperialistisesta sodasta vallankumouksellisin keinoin.