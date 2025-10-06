Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto kertoi perjantaina 19. syyskuuta Postin yksityistämisestä.
Tavoitteena on viedä Posti Helsingin pörssiin ja alentaa valtion omistus 50,1 prosenttiin. Toisessa yksityistämisen vaiheessa valtion omistus olisi enää noin 33,0 prosenttia.
Julkisuudessa on jo kerrottu yksityistämisestä saatavien varojen käyttämisestä kasvavaan asevarusteluun ja sotilasmenoihin.
Orpo-Purran porvarihallitus on kasvattanut kahdessa vuodessa asevarustelua ja sotilasmenoja kahdella miljardilla lähes seitsemään miljardiin euroon vuodessa.
Menojen kasvu jatkuu edelleen niin, että vuonna 2030 mennessä asevarustelu ja sotilasmenot ovat jo kymmenen miljardia euroa vuodessa. Sotilasliitto Naton vaatimuksesta vuosittaiset menot ovat vuoteen 2035 mennessä jo viisitoista miljardia.
Postin vähittäinen myynti on osa kasvavan asevarustelun ja sotilasmenojen rahoittamista.
Emme hyväksy Postin yksityistämistä. Vaadimme Postia noudattamaan lakisääteisiä velvoitteitaan ja parantamaan kaikille kansalaisille tarkoitettuja palveluita.
Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta
Keskusneuvosto, 20.9. 2025
Ps. Olemme pyytäneet kahta kommunistista järjestöä mukaan kannanottoon, mutta emme ole saaneet vastauksia. Vaikka postin osakeanti on ensimerkinnän osalta käynnissä, voidaan yksityistäminen vielä keskeyttää.