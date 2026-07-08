Euroopan kommunistinen toiminta (ECA) -järjestön julkilausuma maailman pakolaispäivänä 2026

Maailman pakolaispäivänä 20. kesäkuuta me, Euroopan kommunistinen toiminta (ECA) -järjestön jäsenpuolueet, ilmaisemme solidaarisuutemme pakolaisille, pakkosiirtolaisille ja maahanmuuttajille ympäri maailmaa ja vahvistamme sitoutumisemme taisteluun monopolien ja niiden valtiovaltojen kansanvastaista, miljoonia ihmisiä kodeistaan karkottavaa politiikkaa vastaan.

Pakkomuutto ei ole luonnonilmiö. Sen aiheuttaa kapitalistinen järjestelmä, joka synnyttää sotia, köyhyyttä, eriarvoisuutta, ympäristön tuhoa ja poliittista sortoa. Miljoonat ihmiset joutuvat lähtemään kotimaistaan ei omasta tahdostaan, vaan pakosta.

Imperialistiset sodat ja interventiot jatkavat kokonaisten asuinalueiden tuhoamista. Lähi-idän, Afrikan, Euroopan ja muiden alueiden konfliktit, imperialististen suurvaltojen asettamat talouspakotteet sekä maiden ryöstäminen epätasa-arvoisten taloussuhteiden kautta luovat kansoille sietämättömiä elinoloja. Samalla kapitalistisen voitontavoittelun pahentamat ympäristökatastrofit riistävät miljoonilta ihmisiltä elinkeinon.

Euroopan unionilla, Natolla ja porvarillisilla hallituksilla on raskas vastuu näistä kehityskuluista. Esittäessään itseään ihmisoikeuksien ja humanitaaristen arvojen puolustajina ne järjestävät imperialistisia interventioita, tukevat taantumuksellisia hallituksia kun se palvelee niiden etuja, ja ajavat politiikkaa joka syventää sosiaalista kurjuutta monissa osissa maailmaa.

Samalla samat voimat-jotka edistävät pakolaisvirtojen syntymistä, rakentavat myös uusia esteitä pakenemaan joutuneille. Rajojen militarisointi, takaisinlähetys, pidätysleirit, karkotukset, sopimukset niin sanottujen turvallisten kolmansien maiden kanssa sekä rajavalvonnan ulkoistaminen paljastavat EU:n maahanmuuttopolitiikan todellisen luonteen.

EU:n maahanmuuttopolitiikkaa eivät ohjaa humanitaariset huolenaiheet, vaan pääoman tarpeet. Pakolaisia ja maahanmuuttajia kohdellaan halvan työvoiman lähteenä, jota otetaan vastaan, suljetaan pois tai karkotetaan kannattavuuden ja työmarkkinoiden kysynnän vaatimusten mukaan. Epävarmojen oikeudellisten asemien, syrjivien säännösten ja jatkuvan karkotusuhan vuoksi siirtotyöläiset joutuvat yhä kovemman riiston kohteeksi. Tätä politiikkaa käytetään asettamaan painetta palkkoihin ja työoloihin sekä jakamaan työväenluokkaa kansallisten, etnisten ja uskonnollisten jakolinjojen mukaan.

ECA torjuu kaikki yritykset asettaa paikalliset ja siirtotyöläiset toisiaan vastaan.

Työläisten vihollinen ei ole pakolainen tai maahanmuuttaja, vaan kapitalistinen järjestelmä, joka riistää kaikkia työläisiä kansallisuudesta riippumatta. Vastustamme muukalaisvihaa sekä fasistisia ja rasistisia voimia, jotka pyrkivät suuntaamaan kansan vihan siirtolaisia vastaan. Tehostamme taistelua liberaaleja ja sosiaalidemokraattisia voimia vastaan, jotka yrittävät kaunistella EU:ta, vapauttaa sen vastuustaan ja salata muuttoliikkeen todelliset syyt samalla kun puolustavat sitä tuottavaa kapitalistista järjestelmää.

Niin sanottu eurooppalainen työmarkkina kiihdyttää myös muuttoliikettä Euroopan sisällä.

Miljoonat työntekijät joutuvat lähtemään maastaan työpaikan etsimiseksi riippumatta siitä, onko kansainvälisiä sopimuksia voimassa, kun taas pääoma hyötyy maiden välisestä epätasaisesta taloudellisesta kehityksestä ja työvoiman vapaasta liikkuvuudesta monopolien etujen määrittämissä olosuhteissa. Tämä prosessi edistää väestökatoa, aivovuotoa ja sosiaalista hajaantumista monissa maissa.

Kasvavat imperialististen valtioiden väliset kilpailut ja ennennäkemätön militarisointi, jota EU ja sen jäsenvaltiot tällä hetkellä edistävät, lisäävät pakolaisvirtoja entisestään tulevina vuosina. Valtavat resurssit, jotka ohjataan aseistukseen yhteiskunnallisten tarpeiden kustannuksella, luovat kansoille uusia sodan ja pakkomuuton uhkia.

Siksi vahvistamme sitoutumisemme taistella sitä barbaarista politiikkaa vastaan, joka luo pakolaisia ja siirtolaisia ja samalla kieltävät heiltä oikeudet ja ihmisarvon.

Ilmoitamme solidaarisuutemme pakolaisille ja maahanmuuttajille ja vaadimme:

– Geneven pakolaissopimukseen, ihmisoikeuksiin ja turvapaikan hakemisen oikeuteen perustuvaa kansainvälisen oikeuden kunnioittamista;

– Matkustusasiakirjojen myöntämistä pakolaisten ja maahanmuuttajien turvallisen kulun ja suojelun varmistamiseksi;

– Pakkosiirtojen, mielivaltaisten pidätysten ja kaikenlaisten joukkokarkotusten lakkauttamista;

– sellaisten pidätyskeskusten, pakolaisleirien ja niin sanottujen paluukeskusten sulkemista, jotka loukkaavat ihmisarvoa ja perusoikeuksia;

– yhtäläisiä oikeuksia kaikille työntekijöille kansalaisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai maahanmuuttostatuksesta riippumatta;

– täyttä pääsyä työhön, asumiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sosiaaliturvaan kaikille, myös lapsille ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille;

– Maahanmuuttajia syrjivän lainsäädännön, syrjivien työlainsäädäntöjen ja kaikkien sellaisten toimenpiteiden kumoaminen, jotka edistävät siirtotyöläisten äärimmäistä riistoa;

– EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen, äskettäin annetun kelvottoman karkotusasetuksen, Dublin-asetuksen ja kaikkien EU:n ihmisvastaisten maahanmuuttoasetusten kumoaminen;

– Frontexin ja kaikkien pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan suunnattujen sortomekanismien purkaminen.

Imperialistiset interventiot ja sota, kapitalistinen voittoa tavoitteleva luonnonvarojen hyödyntäminen, eriarvoisuus ja ilmastonmuutos luovat olosuhteet, jotka pakottavat ihmiset pakenemaan kodeistaan ja riistävät miljoonilta ihmisiltä mahdollisuuden elää rauhassa, turvallisuudessa ja arvokkaasti omassa maassaan. Vain kapitalismia vastaan käytävä taistelu voi poistaa pakkomuuttoliikkeen perimmäiset syyt.

Maailman pakolaispäivän on oltava enemmän kuin pelkkä päivämäärä kalenterissa. Sen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tarpeeseen poistaa kapitalistinen järjestelmä, joka aiheuttaa pakkomuuttoa ja pakolaisia.

Proletaarisen internationalismin hengessä ECA:n jäsenpuolueet sitoutuvat vahvistamaan työntekijöiden ja kansojen yhteistä taistelua EU:ta, Natoa ja pääoman valtaa vastaan sosialismin ja kommunismin puolesta: yhteiskunnan puolesta, jossa ei ole riistoa, sotia, sortoa eikä pakkomuuttoa, ja jossa kaikki ihmiset voivat elää ja kukoistaa arvokkaasti.