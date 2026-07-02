Natonvastainen mielenosoitus Helsingborgissa

Lauantaina 16. toukokuuta Ruotsin Helsingborgissa järjestettiin suuri mielenosoitus vastalauseena 21.–22. toukokuuta siellä pidettävälle Naton ulkoministerien kokoukselle. Kylmästä ja sateisesta säästä huolimatta noin 1000 mielenosoittajaa kokoontui ilmaisemaan tyytymättömyytensä Ruotsin syvenevään osallistumiseen imperialistiseen sotilasliitto Natoon ja ilmoittamaan selvästi, ettei se ole tervetullut Ruotsiin.

Ruotsin kommunistisen puolueen (SKP) mielenosoitusryhmään liittyi sen veljespuolue Kreikan kommunistinen puolue (KKE) sekä tovereita Kreikan kommunistisesta nuorisoliitosta (KNE), sillä molemmat puolueet osallistuvat Euroopan kommunistiseen toimintaan. Useat muut veljespuolueet liittyivät SKP:n ryhmään, mukaan lukien Tanskan kommunistinen puolue (DKP), Iranin Tudeh-puolue, Norjan kommunistinen puolue (NKP), Sudanin kommunistinen puolue ja Syyrian kommunistinen puolue. Helsingborgin kaduilla saatiin kaikumaan iskulauseet kuten ”Natosta vetäytyminen onnistuu vain taistelemalla pääomaa vastaan SKP:n kanssa!”.

Mielenosoitus alkoi musiikilla ja puheilla Furutorpin puistossa, jossa SKP:n keskuskomitean jäsen Zahira Sarhan oli ensimmäinen puhuja ja korosti valtion petollisuutta ja sen sotasuunnitelmia. Jotta ruotsalainen pääoma voisi lisätä riistoa, valtion on esitettävä sota ainoana mahdollisena vaihtoehtona – ja te olette ne, jotka uhrataan tämän niin sanotun pyhän päämäärän vuoksi.

Lisäksi tehtiin selväksi, että Nato ei ole niin sanottu ”puolustusliitto”, kuten parlamenttipuolueet väittävät, vaan todellisuudessa terroriverkosto, joka jättää jälkeensä kurjuutta ja kuolemaa. Porvaristo käyttää Natoa yhtenä monista imperialistisista välineistä hillitäkseen sosialismin ja rauhan kehitystä, ja sen ainoana tavoitteena on jatkaa työväenluokan riistoa.

Puheiden jälkeen mielenosoitus marssi Helsingborgin läpi ja päättyi keskustan terassiportailla. Taistelu rauhan ja sosialismin puolesta jatkuu, ja vaikka Nato katoaisi tai muotoutuisi uudelleen tulevaisuudessa, SKP:n ja ECA:n työ ei ole vielä päättynyt. Taistelemme kapitalismia ja imperialismia vastaan kaikkialla, missä niitä esiintyy, ja kaikissa niiden muodoissa.

Ei yhtään asetta, ei yhtään kivääriä! Ei yhtään euroa Naton sotakoneistolle!