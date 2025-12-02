Ahti Kemistä, työväenluokan kasvatti, kommunisti

Ahti Matinlassi täytti 1. joulukuuta 94 vuotta.

Ahti Matinlassi syntyi 1930-luvun alussa, vuonna 1931. Samaan aikaan hyväksyttiin eduskunnassa kommunistilait.

Mitä nuo fasistiset lait sitten sisälsivät. Sen Ahti sai kokea jo ennen kuin täytti kuusi vuotta, kun isä vietiin. Ohrana tuli ja haki.

Ahdin isä ajatteli eri tavalla kuin silloiset fasistiset hallintoviranomaiset. Ajattelun vapautta ei sallittu silloin Suomessa. Ja koska perhe asui Veitsiluoto Oy:n asunnossa, se potkaistiin kylmästi pellolle.

Kun isä vietiin, jäi äiti yksin kahden alaikäisen lapsen kanssa. Kovia vaikeuksia äiti joutui silloin kokemaan. Sellainen oli 1930-luvulla fasismin nousua valmisteleva yhteiskunta.

Sodan jälkeen Ahti liittyi demokraattisiin nuoriin. Simon osasto toimi vilkkaasti sodan jälkeen. Hän oli mukana Kemissä yhdessä näytelmässä ja sai palkinnoksi Ostrovskin kirjan ”Kuinka teräs karastui.” Kirjaan oli kirjoitettu ”Opiskele työväenluokan hyväksi”.

Ahti valmistui opettajaksi vuonna 1955. Hän on toiminut monessa mukana, muun muassa ansiokkaiden työväenkuorojen laulajana, perustajana ja johtajana. Kuoroja olivat Ajan Laulu ja Ystävyys.

Myös työväen urheiluseurojen toiminnassa Ahti on jättänyt lähtemättömän jälkensä.

Meille nuoremmille Ahti Matinlassi sanoo painokkaasti: periksi ei anneta!

Ote Tasos Livaditisin runosta

Jos haluat tulla kutsutuksi ihmiseksi

et lopeta taistelemista rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta hetkeksikään

jokainen eleesi on kuin epäoikeudenmukaisuuden murskaaminen.

Jos haluat tulla kutsutuksi ihmiseksi, saatat joutua kestämään paljon

vaan ei itsesi vuoksi, vaan

maailman lasten, maailman tulevaisuuden vuoksi.

Sinä, vaikka näet vuosiesi kuluvan ja hiustesi muuttuvan valkoisiksi,

et vanhene

sillä maailmassa alkaa uusia kamppailuja.

Työkansan Sanomat 7/2025

Kaisa Laine