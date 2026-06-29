Vastustamme terveydenhuollonkaupallistamista. Terveys on yhteiskunnallinenhyöty, ei harvojen etuoikeus

”Porvaristo – –on muuttanut ihmisen henkilökohtaisen arvokkuuden vaihtoarvoksi ja korvannut lukemattomat myönnetyt ja voitetut vapaudet ainoastaan häpeämättömällä kaupan vapaudella.”

(K. Marx, F. Engels, Kommunistinen manifesti, 1848)

1980-luvun lopulta lähtien julkinen terveydenhuolto on kaikkialla – etenkin EU:ssa – ollut yksi kapitalistisen rakenneuudistuksen eniten koettelemista aloista. OECD:n mukaan terveydenhuollon kokonaismenot ovat nousseet jyrkästi reaalitasolla vuodesta 1991 lähtien, kun taas julkiseen terveydenhuoltoon osoitettu osuus on pysynyt reaalitasolla lähes ennallaan – tai jopa laskenut merkittävästi Italiassa, Kreikassa ja Espanjassa.

Tämä on tapahtunut samalla, kun julkista rahoitusta yksityiselle terveydenhuollolle on lisätty yleisen verotuksen kautta, turvautuminen yksityiseen sairausvakuutukseen on kasvanut ja käyttäjien suoraan maksamat ja kattamattomat kustannukset (ns. omavastuuosuudet) ovat kasvaneet.

Julkiset terveydenhuoltolaitokset ovat muuttumassa yrityksiksi, joita johdetaan yksityisen sektorin kriteerien mukaisesti. Ensisijaisena tavoitteena ei ole potilaiden terveys vaan taloudellinen tulos. Ylilääkäreitä ja muuta johtavaa hoitohenkilökuntaa rekrytoidaan usein terveydenhuolto- ja lääkeyrityksiin voittoa tavoittelevan yrityslogiikan mukaisesti, mikä johtaa usein siihen, että lääketieteellisiä päätöksiä ei tehdä puhtaasti terveydenhuoltoon liittyvien kriteerien ja potilaan edun perusteella, vaan pikemminkin yhtiöiden taloudellisten etujen palvelemiseksi.

Lääkäreiden ja ensihoitajien määrä on tarkoituksellisesti ja merkittävästi alimitoitettu, terveydenhuoltopalvelujen jonotuslistat pitenevät, potilaiden omavastuuosuudet kasvavat, kun taas julkisen terveydenhuollon kattamien palvelujen määrä ja laatu entisestään heikkenevät – nämäkään palvelut eivät ole todellisuudessa ilmaisia, koska veronmaksajat ovat jo maksaneet ne.

Kaikki tämä ajaa ne, joilla on siihen varaa, yksityisten vakuutusten ja yksityisen terveydenhuollon pariin, kun taas ne, joilla ei ole riittäviä varoja, joutuvat luopumaan hoidosta – huolestuttava ja yleistyvä ilmiö, joka paljastaa luokkaperusteisen syrjinnän ja käytännössä estää terveydenhuollon yleismaailmallisuuden ja oikeuden terveyteen, joita porvarillisissa perustuslaeissa tekopyhästi julistetaan.

Palveluiden ja hoitojen ulkoistaminen yksityisille yrityksille, kansalaisjärjestöille ja sosiaalisille osuuskunnille julkisen tarjonnan sijaan osoittautuu julkistaloudelle jopa kalliimmaksi kuin tällaisten palveluiden ylläpitäminen julkisissa rakenteissa, heikentäen samalla laatua ja lisäten työntekijöiden riistoa pidempien – usein uuvuttavien – työpäivien ja raskaamman työtaakan sekä matalien palkkojen muodossa.

Elinajanodotteen pidentymisen ja tuotannon riiston kiristymisen sekä työn fyysisesti ja henkisesti uuvuttavan luonteen vuoksi hoitotarve kasvaa, kun samalla porvarillinen valtio vahvistaa salakavalia yksityistämismuotoja, niin sanottuja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotka purkavat julkista terveydenhuoltoa ja muuttavat terveyden hyödykkeeksi, joka hyödyttää sektorilla toimivaa pääomaa, joko suoraan (kuten lääkeyhtiöt ja yksityiset terveydenhuollon tarjoajat) tai epäsuorasti (kuten pankit ja vakuutusyhtiöt).

Resurssit, jotka näin ohjataan pois ihmismassoja koskevan terveyden suojelusta, käytetään sen sijaan aseistautumisen rahoittamiseen sekä yksityisen pääoman ja voittojen kertymistä tukeviin julkisiin toimenpiteisiin, eräänlaisena käänteisenä hyvinvointina, joka siirtää varallisuutta työväenluokalta ja kansanluokilta porvariluokalle.

Tämä prosessin oikeudellinen perusta on Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden porvarillisten hallitusten hyväksymissä ’Eurooppalaisen ohjausjakson’ suosituksissa sekä ’vakausja kasvusopimuksen’ makrotaloudellisissa rajoituksissa – mikä on jälleen yksi syy vahvistaa taistelua tämän ja kaikkien imperialististen liittoutumien hylkäämiseksi.

Kun kapitalismi purkaa julkista terveydenhuoltoa ja pakottaa proletaarit ja kansanluokat sietämään vakavia epäoikeudenmukaisuuksia, eriarvoisuutta ja eriarvoista kohtelua jopa terveydenhuollon alalla – huolimatta tieteellisten löytöjen ja teknologisten valmiuksien valtavasta kehityksestä –, haluamme muistuttaa, että sosialismi on aina taannut oikeuden terveyteen ja laadukkaaseen, täysin ilmaiseen terveydenhuoltoon kaikille. Vielä tänäkin päivänä sosialistinen Kuuba pysyy lääketieteellisen tutkimuksen eturintamassa ja turvaa kaikille ilmaisen terveydenhuollon huolimatta Yhdysvaltain imperialismin asettamasta rikollisesta saarrosta ja sen aiheuttamista valtavista vaikeuksista.

Kommunistit julistavat, että oikeus terveyteen on ihmisen universaali – ennen kaikkea sosiaalinen – oikeus, joka on perustavanlaatuinen elämän laadun ja arvokkuuden sekä sen keston varmistamiseksi. Kuten kaikki oikeudet, jotka kapitalismi meiltä kieltää, myös tätä on puolustettava vaatimalla, ettei pääoman voittojen tai sodan teurastamojen vuoksi vaadita meiltä uhrauksia, vastustamalla alan yksityistämistä ja vaatimalla yleistä, ilmaista julkista terveydenhuoltoa osana laajempaa taisteluamme sosialismin ja kommunismin puolesta.

Julkilausuman on laatinut Euroopan Kommunistinen Toiminta (ECA), jonka jäsenjärjestö Ktp on.