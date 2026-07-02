Perinteinen Kommunistisen työväenpuolueen (Ktp) kesäleiri järjestetään tänä vuonna viikon mittaisena maanantaista 20.7. sunnuntaihin 26.7.

Leirillä opiskellaan filosofian sekä marxilaisen yhteiskunta- ja taloustieteen perusasioita. Ohjelmaan kuuluu myös kulttuuria ja hyötyliikuntaa.

Leirin käytännön järjestelyistä vastaa Kommunistiset Nuoret – KTP ja KTP:n opintojaosto. Leiripaikka sijaitsee meren rannalla lähellä Turkua.

Ilmoittautuminen sähköpostilla [email protected] tai puh. 044 239 4197.

KTP:n Kesäleiri

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