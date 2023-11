Hallitus heikentämässä eläkejärjestelmää

Pääministeri Orpon johtaman kokoomuksen, perussuomalaisten, rkp:n ja kristillisten oikeistohallitus käynnistelee hallitusohjelmassaan olevaa eläkeuudistusta. Hallitusohjelman mukaan eläkejärjestelmän kehittämisestä haetaan keinoja eläkemaksun vakauttamiseen ja julkisen talouden vahvistamiseen pitkällä aikavälillä. Ohjelman mukaan tämä toteutetaan kolmikantaisesti valmistellen.

Kauniisti muotoillut tavoitteet eivät peitä todellista tarkoitusta. Orpo itsekin myöntää, että eläkeuudistuksen tulisi vahvistaa julkista taloutta noin miljardilla eurolla.

Hallituksen tavoite on siis jatkaa aikaisempien hallitusten aloittamaa eläkejärjestelmän rukkaamista palvelemaan yhä selkeämmin valtion rahoitustarvetta, ei niinkään huolenkantoa eläkeläisistä ja heidän eläke-ehdoistaan.

Eriväriset hallitukset ovat tehneet 2000-luvulla useita eläkeuudistuksia, jotka ovat heikentäneet eläkejärjestelmää; eläkeikä on noussut, erilaisia varhaiseläkkeitä ja työttömyyseläkkeitä on poistettu. ”Uudistukset” on tehty muiden kuin eläkkeensaajien ehdoilla. Ikääntyvien työntekijöiden terveys ja huolenpito on jäänyt puheiden asteelle.

Kyse ei nytkään ole eläkejärjestelmän ja eläkeläisten elämisen ehtojen parantamisesta eikä eläkeläisköyhyyden poistamisesta. Kyse on holtittoman oikeistolaisen politiikan seurauksesta, jolla valtiontalous on ajettu valtaviin velkoihin. Nyt sitä maksatettaisiin eläkeläisillä heikentämällä eläkejärjestelmää.

Hallitus tekee budjettipolitiikkaa

Eläkejärjestelmän uudistus muiden julkisen sektorin alijäämien kattamiseksi on leikkauspolitiikkaa. Leikkauksistahan on kyse, koska miljardi euroa pitäisi löytyä budjetin menopuolen kevennykseksi. Ei siis eläkepolitiikkaa vaan budjettipolitiikkaa.

Uudistusta valmistellaan kolmikantaisessa neuvotteluissa tammikuun 2025 loppuun mennessä. Kolmikannassa ovat edustettuina valtion lisäksi työntekijät, työnantajat sekä yrittäjät. Hallitus ilmoittaa, että elleivät työmarkkinaosapuolet pääse tavoiteltuun lopputulokseen, hallitus tulee kuitenkin yksin tekemään uudistuksesta lakiesityksen eduskunnalle. Selvää tekstiä: budjetit pitää saada tasapainotettua. Nyt se tapahtuisi eläkeläisten kustannuksella.

Missä syylliset valtiovelkaan

On totta, että valtiontalous on kuralla. Se ei kuitenkaan johdu eläkejärjestelmästä. Syynä on oikeistolainen, yltiöpäinen Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sotapolitiikkaa nöyristelevä poliittinen linja. Sen lisäksi, että se aiheuttaa vaarallista sotauhoa, sen aiheuttamat rahoituspuutteet näkyvät yhteiskunnassa kaikilla tasoilla sosiaali- ja terveydenhoidosta koulutusjärjestelmiin. Miljardeja euroja on poltettu taivaan tuuliin ja palaa edelleen.

Valtion velkaantuminen on seurausta maamme sitomisesta Euroopan unioniin, sotilasliitto Natoon, miljardien sota-asekauppoihin ja hävittäjähankintoihin. Näissä kaikissa ”toimijoina ja kauppiaina” ovat toimineet aikaisemmatkin hallitukset. Kapitalistinen talouspolitiikka on sitonut maamme pitkäaikaisiin, ennätyksellisiin velkoihin. Orpon hallitus jatkaa samalla linjalla.

Valtion rahapula ei ole luonnonilmiö. Rahaa on, kyse on siitä mihin sitä käytetään ja on käytetty. Hallitukset ja eduskunta ovat tehneet vahingollisia poliittisia päätöksiä, jotka ovat johtaneet ja johtavat elinehtojen leikkauksiin ja heikentävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa.

Orpon hallitus on leikkaamassa heikoimmassa asemassa olevien elämisen ehtoja, kieltämässä työläisten oikeudet puolustaa työehtojaan ja toimeentuloaan tarvittaessa lakoilla. Siis kapitalismia selkeimmillään, missä heikoimmassa asemassa olevat laitetaan kärsijöiksi ja maksajiksi.

Työpaikat ja ammattiosastot heikennyksiä vastaan

Työeläkejärjestelmän heikennys on torjuttava. Siinä ay-liike on keskeisessä asemassa, kuten lakko-oikeuden turvaamisessa. Se pystyy ne torjumaan, mutta se edellyttää ay-johdolta tiukkaa linjaa hallituksen hyökkäystä vastaan. Kolmikannassa eikä järjestötoimissa voi antaa myönnytyksiä hallituksen linjalle.

Työpaikoilla ja ammattiosastoissa on oltava tarkkana ja vaadittava ay-johtoa pysymään työläisten tavoitteiden takana. Tavoite on selkeä. Eläkeasiassa tavoitteena on oltava heikennysten sijasta työeläkejärjestelmän parantaminen.

Hannu Tuominen

Työkansan Sanomat 12/2023