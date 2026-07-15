Hirvijoen Työväenyhdistyksen Julkilausuma

Suomen edustuksellinen demokratia on halvaantunut ja vallan on kaapannut iso raha. Päätöksenteko on huijarien käsissä, he tekevät mitä iso raha käskee!

Keinottelu on huipussaan! Rahalla keinotellaan. Työvoimalla keinotellaan. Terveydellä keinotellaan jne.!

Perustuslaki on kuin punainen vaate vihaiselle härälle! Perustuslakia rikotaan päivittäin! Suomen kansalaiset eivät ole tasa-arvoisia lain edessä, vaikka perustuslaki niin sanoo! Vain ökyrikkailla on perustuslailliset oikeudet!

Suomessa on kuollut ja kuolee jatkuvasti vanhuksia ja sairaita sen vuoksi, että he eivät pääse ajoissa hoitoon, tai sitten heitä ei tutkita ja heille ei diaknosoida oikeaa sairautta!

Tässä maassa on kaikki alistettu keinottelijoille, mutta mitä tekee eduskunnan enemmistö. Eduskunnan enemmistö valehtelee mielettömästi ja muut seuraavat ”katseella” sivusta. Tätä varten me ei ole kansanedustajia valittu, vaan ajamaan tämän maan kansalaisten parasta!

Kaikki edustajat eivät ole ”korruptoituneita ja rämettyneitä”! Meidän rehellisten kansalaisten toivo onkin näissä edustajissa. Me toivomme heille onnea ja menestystä!

Nykyinen meno pitää saada loppumaan, ennen kuin on liian myöhäistä! Suomi on velkaantunut mielettömästi ja velkaantuu edelleen tällä menolla. Suomi ei selviä tilanteesta, ellei sen harjoittamaa politiikkaa muuteta radikaalisti! Suomella ei ole varaa eristäytyä ”fasistien linnakkeeksi” ja aseistautua mielettömästi. Ulkopolitiikka pitää palauttaa rauhanomaisen rinnakkaiselon politiikaksi ja irrottauduttava fasistisesta mielikuvitusmaailmasta reaaliaikaan. Presidentille pitää tehdä selväksi, että fasismi ei ole tuonut eikä tuo mitään hyvää!

Nykyinen lama on 100% hallituksen harjoittaman politiikan syytä! Rikkaat on rikastuneet ja köyhiltä ja opiskelijoilta on leikattu, mikä on johtanut siihen, että pienet yritykset on menneet konkurssiin ja on tullut lisää työttömiä ja lisää konkursseja… Tämä on oravanpyörä, josta on päästävä pois! Nykyinen hallitus ei sitä tee, joten nyt on kansan ryhdyttävä toimeen, vain tämän joukkoliikkeen vetäjä puuttuu. Siispä tuumasta toimeen.

Maatalouden alasajo on lopetettava. Tehdastyöläisen ja maataloustyöläisen vastakkainasettelu on lopetettava. Maataloustuotanto on saatava tuottamaan terveitä elintarvikkeita ja välikäsien välistäveto on lopetettava!

Verotusta tulee helpottaa pienituloisten osalta, ei rikkaiden ja yritysten. Yritykset maksavat, sikäli kun maksavat veroa puhtaasta voitosta, josta on jo vähennetty päätetyt investoinnit jne. Veroja voidaan laskea, kun veronkierto ja veropetokset saadaan kuriin. Summa on arviolta n. 80-90 miljardia euroa.

Velka on yleensä maksettava sen joka on sen ottanut. Köyhä, elämänsä raskasta työtä tehnyt ei ole syypää valtion velkaan, eikä näin ollen myöskään sen maksaja. Velka on syntynyt poliitikkojen epäonnistuneiden päätösten johdosta ja maksajakin täytyy löytyä sieltä!

Hallitus sanoo, että ei ole rahaa, mutta se kuitenkin maksaa Nato-jäsenmaksuna useita miljardeja ja suunnittelee kymmenien miljardien aseostoja. Rahat on pantava kansalaisten hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon ei aseisiin. Ulkopolitiikka on muutettava ärhentelevästä, fasistisesta sota- politiikasta rauhan rakentajan politiikaksi. Eläköön rauhanomainen rinnakkainelo ja ystävälliset naapurisuhteet! Ukrainan korruptoituneelle ”klikille” miljardien syytäminen on lopetettava!

Amerikan imperialistien mielivalta on lopetettava! Israelin ”jumalan” nimeen tapahtuva murhaaminen on saatava loppumaan! Suomen on tuomittava tämä terroristinen murhaaminen! Ukrainan sota on lopetettava, mutta ei vallankaappaajien ehdoilla, vaan Ukrainan kansan ehdoilla! Vallankaappaajat on saatettava edesvastuuseen. Jokaisen kansakunnan on itse saatava päättää omista asioistaan, niin myös Suomen. Amerikan ”sanelupolitiikka on lopetettava ja ”juoksupojat” tuomittava!

Hirvijoen Työväenyhdistys r.y. / Tapani Saarimäki puh.joht.